Primarul Daniel Florea a cerut PNL să revoce Hotărârea de Guvern prin care a luat 110 hectare de teren din administrarea Sectorului 5 al Capitalei, „pe care se dezvoltă în acest moment cel mai mare proiect de regenerare urbană și de dezvoltare urbană din Europa Centrală și de Est din ultimii 30 de ani”.

