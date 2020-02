Primarul Daniel Florea: Sectorul 5 al Capitalei are un rating de la Fitch mai bun decât România (VIDEO)

Primarul Daniel Florea a declarat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că Sectorul 5 are un rating de la Fitch, una dintre cele mai prestigioase agenții din lume, mai bun decât îl are România per ansamblu.

„De exemplu, am avut un primar un an de zile, între mine și fostul primar, care mi-a lăsat 18 lei și o datorie publică de 33% - 18 lei aveam în conturile Sectorului 5, când am ajuns în iunie 2015 acolo. Acum, am 15,82% grad de îndatorare. Am bani suficienți ca să fac toate investițiile și, mai mult decât atât, am un rating de la Fitch mai bun decât România pentru investiții - BBB”, a declarat Daniel Florea, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Fitch Ratings este una dintre cele mai importante agenții de rating din lume. Este considerată parte din „Big Three” în sector, alături de agențiile Moody's and Standard & Poor's. Termenul „BBB” înseamnă „investment grade” și, mai precis, indică faptul că un titlu de valoare, în special o obligațiune de stat sau corporativă, are un risc relativ scăzut de neplată.