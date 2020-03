Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, depistat pozitiv cu noul coronavirus, a declarat, sâmbătă, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că cel mai probabil a fost contaminat în timpul reuniunii PNL la care a participat și senatorul Vergic Chițac, infectat cu COVID-19.

Oancea a precizat însă că nu îl cunoștea pe Chițac, prin urmare, la reuniunea cu pricina, nu s-au salutat și nu și-au strâns mâna.

„Mă simt bine, nu am nicio simptomatologie. Vineri, în urma conferinței de presă susținută de premierul Ludovic Orban în care am aflat că un coleg senator este pozitiv cu COVID-19 și s-a luat decizia să ne autoizolăm, am mers acasă, m-am autoizolat, am solicitat DSP să-mi facă un test și a fost confirmat pozitiv.

Cel mai sigur am fost contaminat la acea întâlnire din data de 9 martie, de la București, a Biroului Politic Național.

Întâlnirea a durat câteva ore, nu pot să mă pronunț cum am luat, de unde am luat. Cert este că nu îl cunoșteam personal pe domnul Chițac, deci nu am dat mâna cu dânsul, nu ne-am salutat, dar am fost în aceeași încăpere”, a declarat Florin Oancea.

Acesta a mai precizat că a luat contact cu mai mulți angajați ai primăriei înainte de a se autoizola.

„În primărie, din exterior, în interior nu s-a intrat, dar interiorul primărieie activitatea s-a desfășurat normal până vineri, la ora 11. Soția și cei di copii s-au autoizolat odată cu mine și li s-au făcut testele, încă nu au venit rezultatele”, a mai spus edilul local.

Amintim că Florin Oancea și alți doi politicieni au fost diagnosticați, sâmbătă, cu noul coronavirus. Ei se află printre persoanele considerate contacți ai lui Vergil Chițac, senator PNL care a contractat COVID-19 după ce a participat, în luna februarie, la o reiunine NATO, la Bruxelles. Ulterior, acesta și-a contaminat soșia, fiul și asistentul personal.