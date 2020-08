Primarul din Cluj-Napoca laudă viziunea Guvernului pentru rectificarea bugetară. Emil Boc: Când administrezi bugetul țării, nu poți fi populist și nu poți să vorbești decât cu acoperire în cifre (VIDEO)

Când administrezi bugetul țării, nu ai voie să fii populist și nu trebuie să vorbești decât cu acoperire în cifre, a subliniat Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, care a lăudat viziunea Guvernului pentru rectificare bugetară și a salutat în mod special prestația lui Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Primarul Emil Boc, în direct pe B1 TV





Întrebat vineri seară, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Răzvan Zamfir, dacă simte că a fost consultat suficient de Guvern, Emil Boc a răspuns: „Răspunzând direct la întrebarea dumneavoastră, da, am fost și sunt consultat pe ambele paliere, atât cel instituțional, prin Asociația Municipiilor din România, unde am avut întâlniri atât cu premierul, cât și cu diverși miniștri din cabinet pe problema fondurilor europene, pe problema gestionării crizei și a pandemiei cu care ne confruntăm, primim în permanență actele normative pe care Guvernul le pregătește pentru a ne expune punctele de vedere. Deci, din acest punct de vedere, consideră că acest guvern respectă legea și arată față de administrațiile locale respectul necesar. În al doilea rând, am participat la diverse invitații organizate la nivel guvernamental, de exemplu, de către doamna vicepremier Raluca Turcan pe marginea începerii anului școlar, pentru a cunoaște câteva puncte de vedere cu privire la modul în care primarii văd redeschiderea anului școlar și mi-am exprimat acolo scenariile pe care le am în vedere. Din acest punct de vedere, consider că nu avem argumente să spunem că acest guvern ignoră administrațiile locale. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la ceea ce a reușit domnul ministru Cîțu, să readucă în bugetele locale sume de bani pe care în trecut nu le-am avut, și aici vorbim de fapte, și nu de considerente politice”.

„Uitați-vă, de exemplu, la ceea ce a însemnat sprijinul pentru plata persoanelor cu dizabilități. În timp ce în anii trecuți suportam noi în integralitate, acum Guvernul a venit și acoperă el cea mai mare parte a cheltuielilor. De asemenea, în anii anteriori am avut parte de naționalizări ale bugetelor locale din partea Guvernului, lucru care nu s-a mai întâmplat în momentul acesta cu ministrul Cîțu. De asemenea, deschiderea pe care a arătat-o pentru absorbția fondurilor europene și pentru cofinanțarea proiectelor, iarăși, ne dă argumente să credem că se procedează corect. Acum, revenind și încheind intervenția mea pentru a nu lungi vorba, domnul Cîțu nu este un om populist, este un om rațional, este un om care spune lucurilor pe nume, un om care chivernisește bugetul țării, și atunci n-ai voie să fii nici populist și n-ai voie să vorbești decât cu acoperire în cifre, iar ce a făcut astăzi și a propus Guvernului, să dai mai mulți bani la Transporturi, adică susții investițiile publice, pentru că de acolo... Pe de o parte, asigură în continuare în economie resursă financiară, pentru că – să ne înțelegem – înainte de a împărți ceva trebuie să produci, nu poți împărți sărăcia la infinit, se termină odată plăcinta dacă nu pui mere în continuare să ai ce să împarți”, a adăugat Emil Boc.



Primarul din Cluj-Napoca a lăudat strategia Guvernului privind rectificarea bugetară





„Viziunea Guvernului, dăm bani la Transporturi pentru a asigura infrastructură modernă, pentru că asta atrage investiții, locuri de muncă bine plătite. După aceea, locul de muncă este cea mai bună formă de protecție socială și avem bani și la bugete, avem bani și la pensii, au și oamenii o viață decentă. E important! După care s-a uitat foarte bine care e criza momentului, este criza COVID-19. Unde trebuie să dăm bani mai mulți? La Sănătate și Sănătatea este o prioritate majoră, așa cum reiese din rectificarea de buget. S-a uitat că începe anul școlar și toți părinții, într-o formă sau alta, sunt afectați de acest eveniment, iar atunci a dat bani la Educație ca acest an școlar să înceapă, în primul rând, în siguranță pentru copii”, a mai spus Emil Boc.

A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos