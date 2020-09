Primarul din Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, a anunţat, luni, 21 septembrie, că a reziliat contractul de furnizare a aparatelor de ventilaţie, destinate Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU), din cauză că furnizorul nu a respectat termenele de furnizare.

Politicianul român de etnie maghiară a afirmat că pentru achiziţionarea aparatelor de ventilaţie au fost alocaţi în jur de 700.000 lei.

De asemenea, edilul a mai explica că o sumă similară a fost cheltuită de municipalitate, în prima fază, pentru pregătirea unităților de învățământ în vederea începerii cursurilor școlare în contextul crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

”Am declinat contractul de furnizare de aparate de ventilaţie, pentru că furnizorul ne-a tot ţinut că nu azi, ci mâine, nu mâine, ci săptămâna viitoare, nu săptămâna viitoare ci aialaltă. După care ne-a abordat că nu ne va aduce acele aparate care au fost contractate. Ne pot oferi o contrasoluţie, cu unele mobile etc. Noi, în orice caz, am trimis de acum de mai bine de o lună notificare de reziliere pe motiv de neîndeplinire a contractului de furnizare la termen. Nici măcar nu am primit un răspuns oficial pe această notificare. Noi considerăm că acest contract este lovit de caducitate, din punctul nostru de vedere. Deci ne-am luat gândul de la aparatele de ventilaţie, în pofida faptului că tot aşa, e o informaţie pe care am primit-o astăzi în şedinţă, că ieri (...) toate paturile COVID-19 de la spitalul din Odorhei, care e spital desemnat COVID-19 pe judeţ, erau pline”, a precizat edilul din Miercurea Ciuc, într-o conferinţă de presă.

La finalul lunii martie, Ráduly Róbert Kálmán anunță că, la solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, se vor achiziţiona şapte aparte de ventilaţie.



Respectivele aparate de ventilație urmau să fie achiziţionate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, banii fiind alocaţi din bugetul municipiului.

Aparatul de ventilație – șansă în plus în vindecarea bolnavilor de Covid-19

Specialiștii în domeniu transmit că persoanele infectate cu Covid-19 au șanse în plus de vindecare prin intermediul unui aparat de ventilație non-invazivă.

Ventilația non-invazivă ajută pacientul să primească mai mult aer în plămâni. Este vorba despre un ventilator conectat printr-un tub la o mască care acoperă etanș nasul și gura pacientului. Aparatul non-invaziv pentru respirație este elementul intermediar între masca simplă de oxigen și ventilația mecanică.

Tehnica este folosită și în cazul bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică sau a altor boli pulmonare, inclusiv astm bronșic sau boli cardiace. Acum este folosită și pentru a preveni insuficiența respiratorie în cazul bolnavilor cu Covid 19. Pacienților cu dificultăți de respirație li se montează un aparat de ventilatie non-invazivă. Cu ajutorul aparatul de ventilație, efortul respirator scade, iar pacientul respiră mult mai ușor.

„Beneficiul pe care-l aduce dispozitivul este foarte mare și asta pentru că pacienții aflați la limita terapiei intensive reușesc după câteva zile să respire mult mai bine și astfel putem evita mutarea lor în Secția de Terapie Intensivă, evităm ventilarea mecanică sau chiar intubarea lor”, a spus Ciprian Gîndac, medic primar Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara.