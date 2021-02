Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a făcut noi precizări despre termoficarea din Capitală, marți, și a anunțat începerea lucrărilor pe cinci segmente, care însumează 53 de kilometri, reprezentând un procent de aproximativ 5% din rețeaua totală, și pentru care vor fi folosiți bani din bugetul local. Edilul a declarat că vor urma alți 210 kilometri din zonele cele mai afectate, pentru care finanțarea va fi asigurată din bani europeni, și spune că odată ce proiectele vor fi finalizate „calitatea serviciului va crește foarte mult”. Totodată, el a mai precizat că dorește ca „tot ce înseamnă investiție nouă să fie finanțată din credite”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.