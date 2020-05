Primarul general Gabriela Firea, despre proiectele de testare pentru coronavirus din Capitală, în direct pe B1 TV. Ce presupune fiecare și care sunt primele rezultate (VIDEO)

Primarul general Gabriela Firea a prezentat, duminică seară, în direct pe B1 TV, proiectele de testare pentru coronavirus dedicate cetățenilor din Capitală. Edilul a explicat că ambele au început și a vorbit despre primele rezultate ale inițiativelor. De altlfel, susține că și ea a fost testată pentru COVID-19 într-unul dintre ele.



Primul proiect se referă la marea testare de tip anticorpi de pe Arena Națională, care a debutat cu un eșantion de 10.500 de persoane din Capitală. Primarul general Gabriela Firea a explicat că acest procedeu de verificare „ne va arăta cum a circulat virusul în Municipiul București și care este gradul de imunizare pe cale naturală a populației” din cel mai mare oraș al țării.

„În ciuda tuturor piedicilor și blocajelor, am început ambele proiecte de testare. Vă spun foarte pe scurt, pentru a nu vă ocupa foarte mult timp din emisiune. Testarea de tip anticorpi, cea care ne va arăta cum a circulat virusul în Municipiul București și care este gradul de imunizare pe cale naturală a populației din Capitală a început pe 10.500 de persoane din Capitală, un eșantion reprezentantiv. Persoanele au primit scrisori din partea Primăriei Generale și a primăriilor de sector. Au început deja să sune la call center-ul ASSMB. Aproape 200 de persoane au sunat deja și așteaptă programarea pentru săptămâna viitoare, la Arena Națională”, a declarat Gabriela Firea, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



Edilul a explicat că este vorba despre „un test foarte simplu, nedureros, neinvaziv, o simplă picătură (n.r. – de sânge) din buricul degetului. Nu doare deloc. M-am testat și eu când am lansat proiectul. Înțepătura nu doare absolut deloc, este un ac subțire ca cel de la măsurarea glicemiei. (...) Practic, nu urmează vreo internare, sub nicio formă, pentru că, de asemenea, există o categorie de persoane, și eu înțeleg în totalitate aceste temeri, care spun, «dar bine, fac testul și mă internați». Nu, pentru că testele de tip anticorpi arată dacă persoana a fost infectată, fără să își dea seama, pentru că nu a avut simptome. Acesta este primul proiect, realizat cu Institutul Matei Balș. Primăria Capitalei și cele șase primării de sector au asigurat logistica, în sensul de achiziție de teste. De asemenea, persoanele care răspund la call center, amenajarea de la Arena Națională, circuitele medicale, astfel încât persoanele să nu se contamineze între ele, să se păstreze distanța socială și fizică”.



Al doilea proiect, despre care susține că a trecut prin Consiliul General chiar la inițiativa sa, se referă la testarea persoanelor asimptomatice cu teste de tip Real Time (RT) PCR, sau mai exact testul „de tip antigen, care îi spune persoanei dacă acum este infectată și ce este de făcut”.

„Celălalt proiect, care a trecut prin Consiliul General la inițiativa mea, se referă la testarea persoanelor asimptomatice cu teste de tip RT PCR, deci testele de tip antigen, care îi spune persoanei dacă acum este infectată și ce este de făcut. Am încheiat 13 protocoale de colaborare, cu 13 clinici de stat și private, care au aproape 20 de laboratoare, cu toate circuitele acreditate și avizate de către Ministerul Sănătății și DSP. De asemenea, aproape 700 de persoane au sunat, din cele 11.000 înscrise pe platforma noastră, și au și mers, au fost programate la testare. Aici este vorba despre un exudat nazal și avem deja și primele teste. E adevărat, aproape 80 sunt negative. Ieri am avut și două persoane cu test pozitiv. Practic, erau infectate cu SARS-CoV-2, dar nu știau, neavând simptome. Aici, politica de sănătate este stabilită de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care în acest moment nu a deschis posibilitatea ca persoanele infectate, dar fără simtpome sau cu simptome foarte ușoare, să fie lăsate acasă dacă la domiciliu au condiții locative să se separe de familie și să nu o pună în pericol”, a adăugat Gabriela Firea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.