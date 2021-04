Primarul Iaşului a intrat în grevă japoneză după blocarea bugetului. Mihai Chirica: Cei din USR n-au înțeles faptul că, dacă suntem la guvernare, guvernăm împreună (VIDEO)

Primarul Iaşului a intrat în grevă japoneză după ce USR PLUS a blocat bugetul oraşului. Proiectul a fost respins, joi seara, după opt ore de discuții tensionate. Pe de altă parte reprezentanții locali ai USR PLUS au spus că primarul se află în grevă generală încă din prima sa zi de mandat și au susținut că activitatea Primăriei nu este blocată din cauza respingerii proiectului de buget. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan, primarul Iașiului, Mihai Chirica i-a contrazis pe cei de la USR PLUS, precizând că ”nu este nici pe departe adevărat că lucrurile pot funcționa fără buget”.

”Da, e o formă de a protesta fără să mai punem și noi mai mult gaz pe foc și fără să împiedicăm bunul mers al treburilor în localitate. Este destul de dificil să funcționăm pentru că nu mai putem să facem tranzacții prin Trezoreria statului, nu putem să ne luăm nici sumele care reprezintă veniturile transferate de la bugetul statului, ceea ce are consecințe directe în bunul mers al unor servicii publice.

Nu este nici pe departe adevărat că lucrurile pot funcționa fără buget. Orice instituție publică din România își ține întreaga existență pe marginea bugetului pe care i-l aprobă cine trebuie să o facă, în speță, la noi, Consiliul local”, a spus Chirica.

