Primarul în exercițiu al Brașovului, pus sub control judiciar de DNA. George Scripcaru este acuzat de șantaj

George Scripcaru, primarul în exercițiu al municipiului Brașov, a fost pus sub control judiciar de către Direcția Națională Anticorupție, într-un dosar în care este acuzat de șantaj. Totodată, a fost pus sub control judiciar și George Mihai Cornea, directorul general al Regiei Autonome de Transport Brașov, care este acuzat de șantaj în forma complicității.

George Scripcaru, primarul în exercițiu al Brașovului, pus sub control judiciar de DNA. El este acuzat de șantaj

Procurorii din cadrul DNA – Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 22 octombrie 2020, față de George Scripcaru și George Mihai Cornea.

Potrivit DNA, „din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: În calitate de primar al municipiului Brașov înscris în cursa electorală pentru obținerea unui nou mandat, inculpatul Scripcaru George l-ar fi amenințat, la data de 12 august 2020, pe unul din angajații firmei care difuza spoturi electorale în interiorul autobuzelor aparținând Regiei de transport Brașov, că firma va avea de suferit dacă nu oprea imediat difuzarea acelor spoturi. Firma respectivă semnase un contract de locațiune cu Regia de transport Brașov (RATBV S.A) pentru spațiul din interiorul autobuzelor și, în perioada respectivă, începuse să difuzeze spoturi electorale pentru care încheiase contracte de promovare electorală. În perioada 6-12 august 2020, același inculpat, prin intermediul lui Cornea George Mihai, director general al RATBV S.A., ar fi făcut presiuni asupra unei persoane din firma respectivă pentru a o constrânge să oprească difuzarea spoturilor electorale și să promoveze gratuit, prin intermediul ecranelor LCD deținute de firmă, realizările primarului din cursul actualului mandat, mascate sub forma unor știri pozitive”.

Comunicatul DNA mai arată că, în perioada în care se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte mai multe obligații, între care:

să nu depășească limita teritorială a municipiului Brașov, decât cu încuviințarea prealabilă a organelor judiciare,



să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.



să nu exercite funcția exercitarea căreia au săvârșit presupusa faptă, adică cea de primar al municipiului Brașov, respectiv pe cea de director general al RATBV S.A

„De asemenea, inculpații au depus cauțiunea stabilită de procuror, de 75.000 lei - Scripcaru George, respectiv 30.000 lei - Cornea George Mihai, sume care au fost consemnate pe numele inculpaților la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție. Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Inculpaților i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul DNA.

George Scripcaru era primar al Brașovului încă din 2004

La alegerile locale din 27 septembrie 2020, George Scripcaru a pierdut cursa pentru Primăria Brașov în favoarea lui Allen Coliban, candidatul USR-PLUS.

„Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o timp de 16 ani și pentru că împreună am realizat proiectele care au transformat Brașovul în metropola modernă și performantă de astăzi. V-am simțit mereu aproape de mine și de echipa alături de care am lucrat în procesul lung și deseori dificil de transformare a orașului și vă asigur că am făcut tot acest efort cu speranța că Brașovul va deveni cel mai bun loc în care poți să trăiești”, scria edilul în funcție, pe Facebook, după alegerile locale.