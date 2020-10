Primarul Marian Dragomir: „Victorie!!! Fără mască în Brăila!!! Decât o viață slugă, mai bine 4 ani vultur!!!”

Viorel Marian Dragomir, primarul PSD din Brăila, nu și-a putut stăpâni bucuria la auzul veștii că masca de protecție nu va deveni obligatorie chiar în toate spațiile deschise din municipiu.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a considerat că masca de protecție trebuie să fie obligatorie în toate spațiile publice deschise doar în zonele în care rata de infectare cu coronavirus e de peste 3 la mia de locuitori. Acolo unde indicele e între 1,5 și 3 la mia de locuitori, masca e obligatorie doar în spațiile deschise aglomerate, precum piețele sau stațiile transportului în comun.

De precizat este că masca a rămas obligatorie, în toată țara, în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.

Primarul din Brăila pune, însă, la îndoială utilitatea măștii: „Persoane mai temătoare spun … dar dacă nu purtăm masca o să crească cazurile. Eu ii intreb, cu tot respectul – garantează cineva că dacă purtăm masca nu ne infectam? Există un studiu oficial? Personalul D.S.P. Brăila a purtat mască, a respectat regulile … și totuși s-a infectat !!!”.

„DECÂT O VIAȚĂ SLUGĂ, MAI BINE 4 ANI VULTUR !!!”, și-a încheiat el mesajul.

„VICTORIE !!!

FĂRĂ MASCĂ ÎN BRĂILA !!! O poartă doar cine vrea !!!

1. O să respect întotdeauna legea, chiar și atunci când nu imi convine.

DAR, o sa folosesc toate mijlocele legale pentru a apara drepturile și libertățile brăilenilor și voi iniția procedura de modificare a hotărârilor și legilor abuzive.

2. Conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgentă

49/13.10.2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului 856/14.10.2020 în Brăila, deoarece sunt sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori, masca trebuie purtată doar în:

– pieţe

– târguri

– zone de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea)

– faleza

– zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje

– exteriorul obiectivelor turistice

– zonele pietonale comerciale

– proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii

3. Când vă plimbați în Parcul Monument, Gradina Mare sau oriunde în Brăila, cu excepția locațiilor enumerate anterior, masca nu este obligatorie, dar cei care doresc o pot purta. Acum, fiecare are dreptul de a decide !!!

4. Persoane mai temătoare spun … dar dacă nu purtăm masca o să crească cazurile. Eu ii intreb, cu tot respectul – garantează cineva că dacă purtăm masca nu ne infectam? Există un studiu oficial? Personalul D.S.P. Brăila a purtat mască, a respectat regulile … și totuși s-a infectat !!!

5. Unii mi-au spus – Au trecut alegerile, ești 4 ani primar …. stai linistit … nu te pune contra curentului ….

Am spus odată – DECÂT O VIAȚĂ SLUGĂ, MAI BINE 4 ANI VULTUR !!! Nu sunt „vultur”, este doar un proverb românesc adaptat.

O să ramân mereu același om sincer și nu ma voi vinde pentru un post sau interes personal.

Cu prietenie,

Primar

Dragomir Viorel Marian”, a scris edilul din Brăila, pe Facebook.

Andrei Baciu: Dacă porți mască și o porți corect, o faci pentru sănătatea ta

Una dintre măsurile nou implementate ține de obligativitatea de a purta masca de protecție și în spațiile deschise, ori în anumite locuri ori peste tot, în funcție de rata de infectare cu SARS-CoV-2 din localitatea respectivă.

Una dintre măsurile nou implementate ține de obligativitatea de a purta masca de protecție și în spațiile deschise, ori în anumite locuri ori peste tot, în funcție de rata de infectare cu SARS-CoV-2 din localitatea respectivă.

Dacă porți mască și o porți corect, o faci pentru sănătatea ta. Până la apariția unui vaccin sau a unui tratament care să neutralizeze virusul în organism, nu avem altă soluție, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.