Primarul Marius Screciu, aflat în autoizolare pentru că a fost în Italia, a trăit o „viață normală” până luni: „N-a venit nimeni să ne întrebe” (VIDEO)

Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin care a fost obligat să se autoizoleze pentru că a călătorit în Italia, și-a desfășurat activitățile normal până luni, când Direcția de Sănătate Publică i-a „cerut verbal” să intre într-o carantină autoimpusă.

„Vizita am desfășurat-o în Italia, la Milano, în perioada 15 februarie. Am revenit din Italia miercurea trecută. De miercuri până ieri, noi, eu și cei care am fost, am avut o viață normală. Am desfășurat activitățile normale. N-a venit nimeni să ne întrebe. Pe de o parte, nici nu aveau cum, având în vedere că abia duminică s-a declanșat această problemă în Italia. Luni am fost sunat de doamna director de la DSP și mi s-a cerut verbal să intru în această autoizolare. De aseară am intrat în carantină autoimpusă, sunt acasă. Astăzi, lucrurile s-au mai reglat puțin, pentru că nu am primit niciun document până astăzi”, a declarat Marius Screciu, marți seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă acuză vreo stare de rău sau are vreun fel de simptom specific infecției cu coronavirus, edilul a răspuns: „Nu, n-am avut nimic”.

Întrebat dacă perioada petrecută în autoizolare îl scutește de obligațiile de serviciu printr-un soi de concediu medical sau este considerată o „absență nemotivată”, el a răspuns: „Deci, ieri și astăzi, nu știam care este procedura, că nu mi s-a comunicat. În această seară, DSP s-a mobilizat și am primit două informații. Am primit un document, prin care mi se spuneau regulile și că sunt obligat să mă autoizolez. Un al doilea lucru e faptul că, în perioada următoare, DSP va emite un document, pe care eu trebuie să îl iau - nu eu, că sunt autoizolat, ci altcineva - și să meargă cu el la medicul de familie. Medicul de familie îmi va da un concediu medical retroactiv. Înțeleg că a apărut un astfel de ordin de ministru”.