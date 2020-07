Primarul Mihai Mihalache, acuzat că e violent verbal și fizic cu cetățenii chiar în incinta Primăriei Schitu Duca. Dan Lungu (USR): M-am îngrozit! Trebuie să facem cunoscute abuzurile lui

Mihai Mihalache, primarul comunei Schitu Duca din județul Iași, are un comportament abuziv față de cetățeni chiar în incinta primărie, fiindu-i aduse atât acuzații de violență fizică, cât și verbală, în condițiile în care cetățenii au reclamat în repetate rânduri că edilul a folosit la adresa lor injurii și amenințări, atrag atenția echipa locală a USR și Dan Lungu, senator de Iași al aceleiași formațiuni.

Mirela Grigoraș, membră USR Schitu Duca, este autoarea uneia dintre plângerile formulate de cetățeni împotriva primarului Mihai Mihalache. Ea susține că, în momentul în care a mers la Registratura Primăriei pentru a depune o solicitare de informații de interes public, edilul a refuzat să o primească și a jignit-o, folosind injurii în mod repetat: „Domnul primar m-a întâmpinat cu o serie de injurii atât la adresa mea, cât și la adresa altor cetățeni care au mai încercat să depună solicitări. Am început să plâng când am realizat că tocmai primarul comunei îmi vorbește în asemenea hal și, în final, după multe lămuriri insistente, am reușit să obțin un număr de înregistrare și să depun documentul. Mai mult, domnul Mihai Mihalache m-a și amenințat, spunându-mi că pentru binele meu, ar trebui să evit să mai merg în satul Schitu Duca”.

„Pot enumera multe episoade în care primarul nostru a fost lipsit de respect – atât în interacțiunile sale cu mine, cât și cu mulți alți locuitori ai comunei. Domnul Mihalache încearcă să încurce orice persoană își dorește să obțină vreun răspuns oficial din partea primăriei, mizând pe faptul că aceasta se va da în cele din urmă bătută și va renunța. Ne-am săturat cu toții de amenințările sale și nu ne dorim decât să știm în ce fel sunt cheltuiți banii noștri publici, care sunt investițiile primăriei și cum putem face în așa fel încât comuna noastră să evolueze și să dispună de condiții decente de trai pentru toți cetățenii!”, a spus Vasilica Cârlescu, președinte USR Schitu Duca.

Un alt conflict a fost declanșat de discuțiile legate de o parcelă de teren a unui cetățean, pe care primarul Mihalache a ocupat-o în mod abuziv, susțin echipa USR Schitu Duca și senatorul Dan Lungu. Nu numai că edilul a fost violent verbal, dar a dat dovadă și de violență fizică, agresându-l pe cetățean, de față cu fiica sa minoră, atunci când acesta a cerut lămuriri.

„Ulterior, după conflictul nostru – în care efectiv a sărit să mă bată cu o lopată – a venit la mine acasă poliția și reprezentanții ei mi-au spus să merg la spital, dacă sunt rănit, să mă internez. Eu din păcate nu am o situație financiară atât de bună și nu-mi permit să pierd timp pe drumuri. Fiica mea, minoră, a încercat să filmeze tot episodul și când primarul a realizat, a început să o jignească și pe ea. După ceartă, a trimis la mine acasă și asistentul social, care mi-a adus tot felul de acuze false. E inadmisibil să mai acceptăm așa ceva, oamenii trebuie să știe ce face și cum se folosește de resursele publice, în interesul său personal”, a precizat Petronel Ilașcu, locuitor al satului Dumitreștii Gălății.

„Am fost la Schitu Duca la sfârșitul săptămânii trecute, alături de colegii mei din filiala locală și din echipa USR Iași. Auzisem de nenumărate ori de obiceiurile primarului de acolo de a nu respecta legislația și de practicile sale samavolnice, deja celebre, din presa locală și regională, dar am întâlnit acum oameni în carne și oase care mi-au povestit ce li s-a întâmplat lor personal și m-am îngrozit. Practici medievale în secolul 21, în buza Iașului. E halucinant! Agresiunile și amenințările nu-și au locul nicicum, dar cu atât mai puțin într-o instituție publică. Clar, locul lui Mihai Mihalache nu e într-o primărie! Trebuie să facem cunoscute abuzurile lui și să încurajăm cetățenii să le identifica ca atare și să le taxeze, ori de câte ori ele se petrec”, a declarat Dan Lungu, senator USR de Iași.