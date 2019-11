Primarul Nicolae Robu interzice grătarele și manelele în Timșoara. Comercianții Târgului de Crăciun din oraș vor fi puși în situația de a veni cu micii de acasă

Nicolae Robu, primarul din Timișoara, și-a anunțat angajații, printr-o notă internă, că graterele și manelele sunt interzise la evenimentele din oraș, începând de luni, potrivit Opinia Timișoarei.



„Se interzice folosirea pe domeniul public al Municipiului Timisoara, in aer liber, a gratarelelor, protapurilor si altor ustensile de gatit cu foc deschis, generatoare de fum si degajatoare de mirosuri de bucatarie de intensinati deranjante”, se arată în nota trimisă Societății Piețe SA, Biroului Autorizare Activități Comerciale, Biroului Organizare Evenimente și Poliției Locale.

Mai mult decât atât, nici manelele nu vor mai putea fi ascultate la evenimentele din oraș.



„Se interzice interpretarea/difuzarea de manele pe domeniul public al Municipiului Timisoara, in aer liber, precum si practica anuntarii de dedicatii, indiferent cine si pentru cine le solicita”, se arată în același text.



Ei, bine, cei care nu respectă dispozițiile primarului riscă „sanctionarea drastica (…), inclusiv a persoanelor cu functii de conducere in structurile implicare”.



Deciziile vin pe fondul imaginilor care circulă pe Internet și care îl arată pe primarul Robu cum face dedicații, pe manele, la târgul din Piața Traian al Societății de Piețe, condusă de fostul său consilier Ionuț Nasleu.



De altfel, Timișoara chiar se pregătește de un târg, și anume cel dedicat Crăciunului, unde cel mai probabil comercianții vor fi puși în situația de a aduce micii gata făcuți de acasă.



Cu toate acestea, interzicerea grătarelor în oraș nu este o idee nouă. Ea a fost introdusă în legea locală încă din anul 2007, conform unei hotărâri luate în Consiliu, dar aceasta nu a fost respectată, atrage atenția consilierul local independent Adrian Orza.