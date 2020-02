Primarul Petre Țone: „În Oltenița dacă nu bei, e foarte greu să îți petreci timpul”. Cum a explicat edilul această afirmație, în direct pe B1 TV: „Mi-o asum fără probleme” (VIDEO)

Primarul Petre Țone a intrat în direct pe B1 TV, vineri seară, și a încercat să explice afirmația potrivit căreia în orașul pe care îl administrează, Oltenița, „dacă nu bei, e foarte greu să îți petreci timpul”.

„Au luat o declarație a mea pe care am dat-o pe un post local. Am văzut-o, mi-o asum fără probleme, nu o neg”, a deschis Petre Țone dialogul cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea „Bună, România!”.

Întrebat cum a ajuns la această concluzie, edilul a evitat răspunsul, dar a explicat că: „Eu cred că dacă dădea tot interviul, s-ar fi văzut că eu, de fapt, cum să vă spun dumneavoastră, făceam o trecere în revistă la ce trebuie să facem, să scoatem copiii, tineretul, adolescenții din fața calculatoarelor și să îi îndreptăm către sport și către cultură.

Din punctul meu de vedere, eu, care nu-s băutor, asta este. Nu consum alcool sub nicio formă. Eu nu consum alcool, iar eu vreau ca oamenii să consume cât mai puțin alcool, iar mai ales tineretul să-l îndreptăm către sport și cultură”.

„Dacă mă ascultați și vreți adevărul, o să înțelegeți. În municipiul Oltenția, la ora când vorbim, nu există niciun cinematograf, nu există nicio sală de spectacole. Când vă spuneam de cultură, știu la ce mă refer. Eu mă refer la cultură, la o bibliotecă municipală. Am făcut o Casă de Cultură superbă, pe care o inaugurăm în luna aprilie, iar atunci când eu am dat interviul nu există nicio sală în municipiul Oltenița. Până atunci există baza sportivă”, a mai spus Petre Țone, primarul din Oltenița.

