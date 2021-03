Primarul Sectorului 1, un nou derapaj. Clotilde Armand, în dialog cu consilierii PNL: „E o schizofrenie care mă depășește”

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a fost protagonista unui nou derapaj, de această dată în ședința extraordinară a Consiliului Local, când a folosit denumirea unei afecțiuni grave pentru a descrie o situație care o nemulțumea. Momentul a avut loc într-un dialog cu consilierii PNL.

Primarul Clotilde Armand, un nou derapaj. Ce a declarat într-un dialog cu consilierii locali liberali de la Sectorul 1

„Şedinţa aceasta am creat-o la cererea dumneavoastră. În ultima şedinţă a Consiliului Local aţi spus că vreţi să retragem câteva proiecte ca să aveţi câteva zile în plus să le studiaţi. Ştiaţi foarte bine, pentru că s-a spus atunci, că pe 31 martie trebuie depuse aceste proiecte, trebuie depus acest proiect pentru a obţine fonduri europene. Am agreat să retrag proiectul şi am spus: 'OK, dar va trebui o şedinţă de îndată'. Aţi spus:'Da,da,da, aşa facem. Şi acum veniţi şi spuneţi că nu sunteţi de acord.... E o schizofrenie care mă depăşeşte. Acuma...”, a spus primarul.

În replică, un consilier din ședință i-a spus: „Doamna primar, vă rog frumos să nu folosiţi astfel de cuvinte”.

Ce este schizofrenia

Potrivit Bioclinica, „schizofrenia este o boală psihică severă, care se caracterizează prin simptome psihotice, important declin funcțional și prin deficit cognitiv”.

„Schizofrenia este o afecțiune debilitantă cu evoluție cronică, cu impact sever asupra funcționării pacientului și familiei sale precum și cu importante costuri pe termen lung. Cele mai comune simptome ale schizofreniei sunt halucinațiile, ideile delirante, dezorganizarea gândirii și a comportamentului”, a mai precizat Bioclinica.

Sebastian Burduja (PNL Sector 1): Nu ne lăsăm păcăliți, nici intimidați de amenințări și bullying constant.

Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, a vorbit despre un alt episod de la Sectorul 1, unde „scandalurile se țin lanț”. Liberalul a făcut referire la o ședință convocată luni seară, „pentru a vota... diminuarea frecvențelor de măturat, spălat și stropit în Sectorul 1”.

La Sectorul 1, lucrurile stau altfel. Consilierii locali au fost convocați aseară târziu într-o ședință de îndată, pentru a vota...diminuarea frecvențelor de măturat, spălat și stropit în Sectorul 1. În plină pandemie și contrar regulamentului valabil la nivel municipal privind frecventele. Fără nicio consultare, fără niciun studiu de impact, fără nicio evaluare a legalității. Fără un raport al modului în care actuala administrație verifică (sau nu) respectarea contractului de către prestator - în teren, acolo unde contează pentru cetățeni în viața de zi cu zi, nu în politica de toate zilele”, a scris Sebastian Burduja, marți, pe Facebook.

Curățenia orașului, spune liberalul, „este prioritară”.

La fel și respectarea legii. Ar fi fost mai logică o convocare de îndată a unei ședințe pentru rezolvarea problemei grădiniței de hipoacuzici din Sectorul 1, ai cărei copii cu nevoie speciale fac școala online...pentru că timp de 6 luni primarul nu a putut să găsească nicio soluție. A avut alte priorități.Trei metode pentru a citi mesajele de pe WhatsApp fără ca expeditorul să vadă că i-ai dat cu SEEN

„Nu ne lăsăm păcăliți, nici intimidați de amenințări și bullying constant. Am văzut cu toții, ani la rând, încercările unor politicieni de a-și ascunde incompetența în spatele circului. O administrație profesionistă și serioasă face administrație, nu politică. Gata cu scandalurile, gata cu campania electorală. Astăzi, consilierii PNL Sector 1 vor vota pentru CURĂȚENIE și pentru RESPECTAREA LEGII. Mai simplu de atât nu se poate. In final, reiterăm, doamna Clotilde Armand, apelul nostru de a avea un dialog constructiv și de a analiza împreuna soluțiile la problemele tot mai grave cu care se confruntă bucureștenii din sectorul 1”, a adăugat Sebastian Burduja.