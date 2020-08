Primarul Sectorului 5 critică atitudinea Guvernului față de edilii PSD. Daniel Florea: Pensiile nu se măresc cu 14%, ci se diminuează cu 26%. Alocațiile nu se majorează cu 20%, ci scad cu 80% (VIDEO)

Daniel Florea, primarul Sectorului 5 al Capitalei, a criticat proiectul de rectificare bugetară, dar și atitudinea Guvernului față de edilii PSD. În direct pe B1 TV, la „Bună, România” cu Răzvan Zamfir, el a acuzat autoritățile centrale că nu consultă și nu ajută administrațiile locale social-democrate.

