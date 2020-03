Daniel Florea, primarul Sectorului 5, încearcă să contracareze pe cât se poate răspândirea coronavirusului.

Elevii din Sectorul 5 vor primi pachete complete cu produse de igienă. 40.000 de pachete a pregătit edilul Daniel Florea pentru a le împărți elevilor. Acestea conțin săpunuri, dezinfectanți sau șervețele antibacteriene.

Nici bătrânii nu au fost uitați. 5000 de oameni vor primi ceasuri dotate cu buton de panică, pentru a chema cât mai repede medicul în caz că se simt rău.

"Vom creat opt puncte fixe în zonele marginalizate ale sectorului 5, pentru distribuirea de produse de igienă și alimente pentru persoanele vulnerabile",a spus Daniel Florea.

Kit-urile pentru elevi și ceasurile pentru bătrânii cu vârstă de peste 70 de ani ar putea ajunge în cel mult 48 de ore la persoanele menționate.

