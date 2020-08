Primarul Sectorului 5, Daniel Florea: Noi am cheltuit de la începutul pandemiei cam 60 de milioane de lei. Oamenii au nevoie de alocațiile pentru copii. Și-au pierdut locurile de muncă în această perioadă (VIDEO)

Daniel Florea, primar al Sectorului 5 al Capitalei și candidat pentru un nou mandat, a criticat, miercuri, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, măsurile luate de Guvern în contextul pandemiei de coronavirus. Acesta a precizat că, cel puțin în cazul Sectorului 5, foarte mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă în ultimele luni și trăiesc acum din alocațiile copiilor.

”Oamenii vor bani. Ei au nevoie de alocațiile acestea pentru copii, au nevoie de bursele pentru copii. Noi primim zilnic mii de mesaje în care suntem întrebați când plătim bursele copiilor, când plătim bursele sociale. Cam de la sfârșitul fiecărei luni, încep să întrebe, pentru că se plătesc cam pe data de 10. Oamenii trăiesc din bursele copiilor pentru că și-au pierdut locurile de muncă în această perioadă. Noi facem anchetă socială și constatăm că, într-adevăr, au nevoie de ajutor social pentru că sunt familii întregi care nu au din ce să trăiască.

Avem o problemă cu împrumuturile. Domnul Cîțu se împrumută cu o voioșie colosală, motiv pentru care băncile acordă împrumuturi Guvernului, că sunt garanții de stat, nu mai acordă nici primăriilor și nici mediului privat. În mediul privat nu intră niciun fel de injecție de bani.

În afară de asta, sunt probleme cu locurile de muncă, cu materialele, pentru că nu mai vin din străinătate materiale pentru că nu se lucrează nici acolo. Toate aceste lucruri au creat o problemă socială senzațională.

Noi am cheltuit până acum, de la începutul pandemiei, cam 60 de milioane de lei. La un moment dat, la rectificarea bugetară pe care ar fi trebuit să o facă Guvernul, la prima nu ne-a pus pe listă, la a doua ne-a dat 6,6 milioane de lei deși trebuia să ne dea vreo 50 de milioane”, a declarat Daniel Florea.

