Primarul Sectorului1, Clotilde Armand, neagă că l-ar pune pe Daniel Doboș consilier. Bărbatul a ucis două persoane în Germania (VIDEO)

La ore bune dupa ce in spatiul public a aparut o stire potrivit careia Clotilde Armand și-ar fi luat consilier personal un individ care a făcut 15 ani de închisoare în Germania, după ce a ucis două persoane, primarul sectorului 1 vine cu o explicație: "Tot ce ati citit despre aceasta tema in ultimele 24 de ore este fake news, Daniel Doboș nu este consilierul meu, nu a fost si nu va fi.", a scris Clotilde Armand pe facebook. Edilul sectorului 1 nu vorbește însa despre relația pe care o are cu un astfel de individ și ce îi leaga.

