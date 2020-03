Primarul Sectorului , Daniel Tudorache, a precizat, luni, într-o intervenție la Gândul Live că există o ambulanță la fiecare centru de carantină, astfel ca oricând să poată fi utilizată în cazul în care un pacient are nevoie să fie transportat la spital de urgență.

Tudorache a mai declarat că în Sectorul 1 sunt mai multe centre de carantină, toate în condiții foarte bune. Ultima locație este un hotel cu 246 de camere, din care sunt ocupate deja 50.

„ Am fost la muncă, am muncit. Am deschis centre de carantină în Sectorul 1. Avem ultima locație un hotel cu 246 de camere, îl ocupăm pe tot, am intrat în primele 50. Tot timpul țin legătura cu medici, am o Salvare care stă la fiecare centru de carantină și vă dați seama că sunt oameni care stau 14 zile într-o cameră, vă dați seama unii aud, intră în panică. Deja este o paranoia”, a spus edilul.

Daniel Tudorache face apel la cetățeni să aibă grijă de ei și de apropiați, . Totodată, acesta spune că decretul privind starea de urgență, anunțată luni de președintele Klaus Iohannis, ajută Primăria să ia măsuri pe care nu le putea lua până acum, cum ar fi dezinfectarea scărilor de bloc sau a achiziționării de dezinfectanți pentru parcuri sau lifturi.

” Trebuie să ne protejăm, singurul care trebuie să aibă grijă de el…E propria persoană. Spirtul e o problemă, nu se mai găsește în sectorul 1, legea ne permite începând de azi să achiziționăm astfel de produse, căutăm să distribuim la cetățeni. Cu ce mă ajută decretul? Eu nu puteam să intervin în scara blocului pentru dezinfecție. Mi-au solicitat oamenii: dacă a luat izoleta un cetățean dintr-un bloc…vecinii s-au întrebat ce fac. Nu îmi permitea legea să intru în scara blocului.