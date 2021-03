Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că scenariile privind pandemia de COVID-19 pe baza cărora sunt impus erestricțiile ar trebui regândite, având în vedere că nu iau în calcul număruld e teste aplicate:

“Aceste scenarii poate că trebuie regândite, mai ales dacă nu sunt legate de o politică serioasă d etestare. Dar acum după cum ați spus și dumneavoastră, este evident că spitalele sunt depășite, deja, acum la începutul acestui val. Deci, oricum trebuia să luăm măsuri, oricum trebuia să tragem această frână de urgență”, a precizat primarul Timișoarei.

Întrebat despre timișorenii care s-au înghesuit în supermarketuri după ce au aflat că Timișoara va intra în carantină, Dominic Fritz a spus că a fost o reacție emoțională și că ar avea legătură cu amintirea stării de urgență:

“Poate că mulți și-au amintit de starea de urgență, unde era o situație nouă, lumea nu știe cum să se aprovizioneze, chiar dacă supermarketurile erau deschise. Acum a revenit această amintire și mulți s-au dus repede în supermarketuri și bineînțeles că supermarketurile vor rămâne deschise, chiar și celelalte magazine. În weekend, mall-urile vor fi închise”, a mai precizat Dominic Fritz.

Acesta a recunoscut că speră ca Timișoara să înceapă etapa a treia de vaccinare mai devreme decât restul țării:

“Vom primi pentru Timișoara suficiente doze de vaccin. Putem să vaccinăm acum și vârstnicii cu vaccinul AstraZeneca. Eu sper ca situația se va îmbunătăți. Noi din partea primăriei, avem centre care așteaptă să fie deschise. Avem în total 17 fluxuri în cinci centre. Deschidem săptămâna aceasta mai multe. Putem în aproape toate centrele să dublăm capacitatea. Suntem pregătiți. Speranța mea este că putem începe etapa a treia mai devreme decât în restul țării, tocmai pentru că suntem în carantină și avem nevoia să vedem lumina de la capătul tunelului”.

