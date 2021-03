Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune că decizia de carantinare a municipiului pe care îl conduce și a altor patru localități din zona periurbană a fost una foarte dificilă, însă necesară pentru a stopa răspândirea noului coronavirus. ”Eu cred că doar aşa putem să interupem de urgenţă acest lanţ al infectărilor”, a spus edilul într-o conferință de presă susținută sâmbătă. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean, Alin Nica, susține că instituirea carantinei în Timișoara este ” soluția minimului efort”. Cei doi oficiali locali au avut, de altfel, un schimb de replici în ultimele zile pe tema plasării în carantină a Timișoarei și a localităților din apropiere.

Dominic Fritz, despre carantinarea Timișoarei: Este o zi tristă, dar şi o zi în care este nevoie de o măsură de urgenţă pentru a stopa virusul

”Este o zi tristă pentru Timişoara, dar şi o zi în care este nevoie de o măsură de urgenţă pentru a stopa virusul. Am văzut că măsurile de restricţie în vigoare nu sunt de ajuns pentru a face faţă acestui virus la noi, în Timişoara. După 2 ore de discuţii în acest CJSU am votat şi eu cu inima foarte grea pentru această carantinare. Eu cred că doar aşa putem să întrerupem de urgenţă acest lanţ al infectărilor. Am votat cu da pentru că semnalele pe care le primim din spitalele Timişoarei sunt foarte serioase, nu mai avem locuri în AŢI, cazurile sunt tot mai grele, npua tulpină e foarte agresivă şi fără această frână de urgenţă nu am fi reuşit scăderea cazurilor în spitale. Al doilea motiv este pentru că în faţă acestei dinamici nu am văzut altă posibilitate de a intră în normal, iar teamă mea a fost să nu mai reuşim înainte de Paşti să avem o normalitate. (...) Eu ştiu că situaţia este dificilă pentru noi toţi, a fost o decizie dură, pentru mine personal probabil cea mai dificilă decizie pe care am luat o în viaţă mea, dar vom vedea că peste câteva săptămâni că vom reveni la normalitate”, a spus Dominic Fritz, potrivit News.ro.

Totodată, primarul a anunțat că a vorbit cu medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, care a fost de acord cu o suplimentare a dozelor de vaccin pentru Timișoara.

Dominic Fritz, conferință de presă după decizia de carantinare a Timișoarei

Președintele Consiliului Județean Timiș: A câștigat soluția minimului efort pentru administrația Timișoarei

Angela Merkel s-a interesat de Simona Halep. Întrebarea surprinzătoare pe care a adresat-o cancelarul Germaniei în Parlamentul European

La rândul său, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a scris sâmbătă, pe Facebook, că, din punctul lui de vedere decizia de carantinare reprezintă ”soluția minimului efort pentru administrația Timișoarei” și a cerut primarului Dominic Fritz să vină cu un plan coerent de măsuri anti-COVID-19.

”Am propus o abordare inteligentă a gestionării pandemiei Covid-19 însă azi, în CJSU Timiș, a câștigat soluția minimului efort pentru administrația Timișoarei: carantina municipiului și a zonei periurbane. Solicit primarului Timișoarei un plan coerent de măsuri anti-covid-19, bazat pe indicatori și cifre, care să completeze carantina formală, cu speranța că sutele de mii de cetățeni afectați vor avea parte și de altceva în afară de restricții înmulțite și înăsprite.

În așteptarea planului din partea persoanelor responsabile, mă voi adresa deopotrivă Ministerului Sănătății pentru alocarea unui număr suplimentar de vaccinuri și Ministerului Economiei pentru o compensația atât de necesară operatorilor economici distruși financiar de restricții și închideri obligatorii”, a transmis Alin Nica.

Municipiul Timișoara și localitățile Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbrăvița vor intra în carantină pentru două săptămâni. Măsura se aplică începând din 8 martie 2021, de la ora 00:00.

Alin Nica, reacție după decizia de carantinare a Timișoarei