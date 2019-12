Primarul Timișoarei nu demisionează după ce a fost trimis în judecată de DNA: „PNL trebuie să decidă dacă eu sunt o povară pentru partid sau nu” / Robu a povestit de la ce a pornit totul: „Niște maghernițe” (VIDEO)

Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a explicat că nu se simte „cu nimic încărcat la conștiință” și că PNL „trebuie să decidă” dacă el este „o povară pentru partid sau nu”. Edilul a făcut această declarație, luni seară, în direct pe B1 TV, după ce DNA l-a trimis în judecată în dosarul caselor naționalizate.



„Eu nu am nimic de făcut. PNL trebuie să decidă dacă eu sunt o povară pentru partid sau nu. Eu explic doar cum stau lucrurile, și le explic din perspectiva mea. Desigur că instanța va judeca sub aspect juridic”, a afirmat Nicolae Robu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Primarul Timișoarei a subliniat că nu va renunța la funcție și că va lua o decizie în privința unei noi candidaturi în baza a ce va „simți din partea timișorenilor”.



„Îmi văd de viață și de responsabilitățile asumate și rămân cu speranța că va fi o judecată dreaptă și că se va constata nevinovăția mea.



Eu am explicat și voi mai explica implicarea mea, iar timișorenii vor judeca, până când, sigur, se va pronunța instanța de judecată. Eu voi lua o decizie în privința candidaturii mele în funcție de ce voi simți din partea timișorenilor. În funcție de acest lucru, voi mai candida sau nu voi mai candida. Altfel, am conștiința împăcată. Eu sunt corect, sunt cinstit, mi-am dedicat viața, în acești ani, pentru responsabilitățile asumate. M-am zbătut să las ceva în urma mea și mă pot mândri cu ce am lăsat în orașul meu”, a adăugat Robu.



Întrebat care a fost situația juridică de la care a pornit ancheta pe numele său, Nicolae Robu a răspuns: „Am semnat pentru două vânzări de locuințe, care cu indulgență se numesc astfel - una de 25 mp, iar alta de 50 mp. Niște maghernițe, într-un fund de curte. Despre ce afacere vorbim? Eu nu mă simt cu nimic încărcat la conștiință. Am semnat, dar n-am dat eu dispoziții să se vândă. O comisie constituită în baza prevederilor legale a întocmit contractele respective. Au venit la mine la semnat, cu patru sau cinci semnături ale aparatului de specialitate, care îmi garantau legalitatea. Eu am semnat”.

