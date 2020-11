Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, refuză să plătească pentru salubrizare. Romprest anunță că se vede nevoită să sisteze activitatea: Resursele noastre financiare sunt epuizate (VIDEO)

Probleme cu salubrizarea în Sectorul 1 al Capitalei. Romprest anunţă că va limita temporar activităţile din cadrul serviciului de salubrizare și amenință chiar cu sistarea acestora. Angajații companiei se plâng că nu au mai fost plătiți de patru luni de zile. Din informațiile obținute pe surse, se pare că noua administrație a Sectorului ar fi blocat plățile pentru curățenia efectuată în perioada pandemiei, informează B1 TV.

La fix două luni de la alegerile locale, bucureștenii din Sectorul 1 au parte de vești proaste. Compania Romprest, operatorul serviciului public de salubrizare din acest sector, a luat decizia de a limita activitățile din cadrul serviciului de curățenie, începând cu 27 noiembrie.

Romprest susține că, de mai multe luni, asigură doar pe cheltuiala proprie serviciul public efectuat în Sectorul 1.

„În ultimele 4 luni, începând cu luna Iulie 2020, asigurăm exclusiv din surse proprii sau atrase, cu angajarea de cheltuieli suplimentare, acest serviciu public în folosul cetățenilor. Practic, finanțăm integral Serviciul de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București.

Astfel, în baza prevederilor contractului de delegare, conducerea Companiei a luat decizia de a limita temporar și gradual activitățile din cadrul serviciului de salubrizare, începând cu data de 27.11.2020, decizie notificată în termenul contractual Autorităților locale și centrale”, a transmis compania, printr-un comunicat de presă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.