Primele imagini cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Victoria, pentru prima ședință a unui guvern exclusiv liberal după perioada interbelică / Ce acte normative ar putea fi adoptate (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, participă, miercuri, la prima ședință oficială de lucru a Guvernului Orban, în prima reuniune de lucru a unui cabinet de miniștri liberali după o pauză de peste opt secole.



Guvernul Ludovic Orban se reunește, miercuri, în jurul prânzului, în prima ședință oficială de cabinet de la învestitură. Principalul subiect de pe ordinea de zi pare să fie Ordonanța de Urgență pentru restructurarea Executivului de la Palatul Victoria.



Cu toate acestea, există și alte acte normative ce ar putea fi luate în calcul pentru prima ședință de lucru a Guvernului Orban. Unul dintre ele ar putea viza situația minerilor de la Paroșeni și Uricani.



O altă problemă pe care PNL a precizat că o ia în calcul pentru primele momente de guvernare este rectificarea bugetară, care ar trebui să corecteze o parte din alocările financiare programate de PSD și să armonizeze situația financiară a administrației cu prioritățile noului cabinet.



Nu în ultimul rând, problema comisarului european ar putea fi pusă și ea pe masa primei ședințe de lucru. România este ultimul stat UE rămas fără o propunere acceptată de titular de portofoliu în Comisia von der Leyen, care nu își va putea începe activitatea până situația nu va fi deblocată, în condițiile în care fostul premier Viorica Dăncilă a avut trei tentative eșuate de a trimite la Bruxelles un nume solid.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.