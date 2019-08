Primul procuror din cazul Caracal, audiat 5 ore la Secția specială: Cătălin Zăvoianu a fugit de presă la ieșirea din instituție (VIDEO)

Cătălin Zăvoianu, șeful Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, cel care a coordonat prima fază a căutărilor, a ieșit în alergare de la Secția Specialăsă, după audierile de la Secția specială de investigare a magistraților, încercând să evite contactul cu presa.



Cătălin Zăvoianu este, așadar, procurorul care a coordonat prima fază a anchetei deschise după dispariția Alexandrei Măceșanu. El a fost chemat la Secția specială pentru a da lămuriri cu privire la maniera în care autoritățile au intervenit după apelul fetei dispărute la serviciul telefonic de urgență 112. Cătălin Zăvoianu a fost audiat aproximativ cinci ore, în calitate de martor.



Procurorii Secției au deschis un dosar in-rem în cazul Caracal, iar fapta investigată este cea de abuz în serviciu. Cercetarea in-rem înseamnă că se ia în calcul doar fapta, și nu persoana - cel puțin pentru moment.

