Primul român infectat cu coronavirus prezintă „niște simptome ușoare”. Secretarul de stat Nelu Tătaru: „Pentru cei din țară, regula este foarte clară” (VIDEO)

Primul român depistat pozitiv cu coronavirus prezintă „niște simptome ușoare, deci o formă ușoară spre medie a bolii”, a afirmat Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, joi, în direct pe B1 TV.

„MAE ne-a informat și pe noi că, la nivelul celor 17 cetățeni români aflați pe vasul de croazieră, unul dintre ei a fost depistat pozitiv cu coronavirus, prezentând niște simptome ușoare, deci o formă ușoară spre medie a bolii. Este internat într-un spital din Japonia, urmând a se face conduita corespunzătoare”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă românul era membru al echipajului de pe Diamond Princess sau un simplu pasager, demnitarul a răspuns: „Deținem informații, la fel cum deține și MAE, dar având în vedere acea confidențialitate, rămâne la latitudinea MAE să anunțe familia și se procedează în consecință”.

„Vestea de astăzi, din păcate, am auzit-o și nu putem spune că nu o vom mai auzi. Este unul dintre cei 3.700 de oameni aflați pe vasul de croazieră, în care avem peste 170 de persoane depistate pozitiv. Pentru cei din țară, regula este foarte clară. Evităm aglomerațiile, contacții, evităm să ne ducem în zone oarecum sordide. Ne spălăm pe mâini, ne adresăm medicului de familie la orice manifestare de simptome, în condițiile în care am intrat în contact sau intrăm în contact cu persoane venite din China”, a fost avertismentul lui Nelu Tătaru pentru români.

Referitor la măsurile pe care le iau autoritățile române pentru prevenirea epidemiei de coronavirus, Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a precizat: „Acum vă vorbesc chiar de la Bruxelles. S-a terminat ședința Consiliului pe Securitate în Sănătate, a miniștrilor Sănătății, în care s-au luat în considerare toate informațiile venite de la țările membre. Am stabilit procedurile pe care noi le aplicăm deja de peste cinci săptămâni, când am organizat acel grup de lucru de la nivelul Ministerului Sănătății. Orice persoană care vine din zona de interes, care este închisă în acest moment, dacă este simptomatică, este internată la (n.r. - spitalul de boli infecțioase din Capitală) «Matei Balș». Se fac evaluările de rutină, inclusiv serologia și testarea moleculară pentru coronavirus. Dacă se confirmă, rămân în continuare sub izolare completă. Dacă nu se confirmă, sunt tratați ca având o infecție respiratorie”.