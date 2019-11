Primul termen din Dosarul Revoluției are loc, vineri, la 30 de ani de la căderea comunismului în România. Peste 5.000 de persoane citate, în dosarul în care Ion Iliescu este acuzat de crime împotriva umanității (VIDEO)

Primul termen de judecată din Dosarul Revoluției are loc, vineri, la aproape 30 de ani de când dictatorul Nicolae Ceaușescu era îndepărtat de la putere și România era eliberată de comunism.



Astfel, la trei decenii distanță, magistrații Curții Supreme au pe masă dosarul în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus au fost trimiși în judecată pentru crime împotriva umanității.



În acest context, Petre Roman anunța, joi, în direct pe B1 TV, că se gândește să îl dea în judecată pe procurorul general al României, Bogdan Licu, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea magistratului de a redeschide dosarul Revoluției în cazul fostului premier și al lui Teodor Brateș, ex-redactor-șef la Televiziunea Română. (Detalii AICI)

