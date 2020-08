Primul tronson din pasarela pietonală care va uni şoseaua Berceni de oraşul Popeşti-Leordeni, montat. Daniel Băluță: O victorie importantă pentru oamenii din Sectorul 4. Vor face o economie de 15-20 de minute

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost prezent, miercuri, la montarea primului tronson din pasarela pietonală care va uni şoseaua Berceni, în apropierea staţiei de metrou IMGB, de oraşul Popeşti-Leordeni.

Amintim că în Sectorul 4 al Capitalei va fi construită cea mai modernă pasarelă pietonală din București. Este vorba despre construcția pasarelei Popești Vest, ce va deservi zona de sud a Capitalei și va face legătura între Sectorul 4 și Popești-Leordeni.

Cu o suprafaţă de 192 de metri pătraţi, noua structură este compusă din trei părţi principale: două turnuri verticale de circulaţie, unul construit în Sectorul 4, iar celălalt în Popeşti-Leordeni şi dintr-un pasaj orizontal cu o lungime de 65 de metri, care va trece peste liniile de metrou, aflate la suprafaţă.

Iar acum construcţia a intrat în ultima fază şi a început montarea tronsoanelor din pasajul pietonal. Primul tronson de circa 50 de tone şi cu o lungime de 22 de metri a fost pus pe poziţii.

Construcţia va fi gata în cel mult trei săptămâni dă asigurări primarul sectorului 4, Daniel Băluţă.

