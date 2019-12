Membrii filialei Pro România Brăila au demisionat în bloc: Victor Ponta rămâne fără organizația lui Mihai Tudose (VIDEO)

Un nou episod din războiul trădătorilor din Pro România. La câteva zile după ce Mihai Tudose a demisionat cu scandal din partidul lui Victor Ponta, a venit acum rândul întregii organizaţii să îl urmeze. Emilia Meiroşu, liderul local Pro România din Brăila, a anunţat pe Facebook că pleacă din partid şi îl acuză pe Victor Ponta că a practicat, la fel ca Liviu Dragnea, politica pumnului în gură.

”În urma consultărilor cu membrii din Organizația Pro România Brăila am ales să ne luăm rămas bun de la politica pumnului in gură, dusă în ultima perioadă de Victor Ponta. În urma atacurilor constante pe care președintele Pro România le-a avut atât la adresa celei mai puternice organizații din partid și la adresa liderilor, implicit la adresa electoratului brăilean, electorat de centru-stanga, ne prezentăm demisia”, a scris Emilia Meiroșu pe Facebook.

Ca şi Mihai Tudose, filiala Pro România Brăila şi-a anunţat tot pe Facebook demisia. Nu înainte însă de a lansa un ultim atac la adresa lui Victor Ponta.

”Politica liderilor centrali ai Pro România a creat o ruptură între oamenii de la baza partidului si deciziile centrale. Așadar, rămânem aceeași oameni care se delimitează cu demnitate de minciună și o echipă care va lucra pentru Brăila și România!”, a mai scris Meiroșu.

Emilia Meiroșu este unul dintre deputaţii care au fost suspendaţi din funcţii după ce au votat Guvernul Orban. Aceasta acuză că din momentul în care a fost suspendată, organizaţia a fost preluată de preşedintele de la Caraş-Severin, secretarul general al partidului şi cumătrul lui Victor Ponta, Ion Mocioalcă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.