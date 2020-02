Pro România dă semne că va vota moțiunea alături de PSD și UDMR. Ponta: Un guvern trebuie pedepsit dacă afectează drepturile fundamentale ale românilor la Sănătate și Educație

Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat că un guvern „trebuie pedepsit” dacă „afectează drepturile fundamentale ale românilor la Sănătate și Educație”, în ceea ce pare a fi un semn că parlamentarii formațiunii vor vota pentru demiterea Guvernului Orban la moțiunea de miercuri.

„Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament si la vot de catre cetatenii afectati in mod direct!”, a declarat Victor Ponta.

De altfel, chiar Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, afirma anterior că va avea o întrevedere cu Victor Ponta pe tema moțiunii, „posibil și în această seară”. (Detalii AICI)

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și UDMR împotriva Guvernului Orban va fi dezbătută și votată miercuri, începând cu ora 12:00, au decis marți Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit G4Media.ro. (Detalii AICI)