Pro România îl susține pe actorul Mircea Diaconu la PREZIDENȚIALE. Victor Ponta: Dacă și ALDE îl susține, vorbim despre o alianță electorală (VIDEO)

Victor Ponta a confirmat, luni, că Pro românia îl susține pe actorul Mircea Diaconu la prezidențiale. Fostul premier a mai precizat că și ALDE îl va susține pe Diaconu, între cele două formațiuni politice va exista o alianță electorală.

“Nu a fost nicio negociere. Cu colegii mei din Pro România am discutat doar un singur lucru: despre ideea de a avea un candidat al nostru sau de a sprijini un candidat independent. Ca să nu mai zicem în general, este vorba despre Mircea Diaconu. Dacă și ALDE îl susține, se va vorbi despre o alianță electorală.

Domnul Diaconu reprezeintă un candidat altfel. Nu are în spate partide. Este un candidat independent și poate fi un președinte independent. Noi îl susține logistic.. Le-am construit celor care nu vor să voteze Iohannis-Barba-Dăncilă o alternativă”, a spus Ponta.

Actorul şi fostul europarlamentar Mircea Diaconu şi-a anunţat duminică intenţia de a candida ca independent în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Fostul senator liberal şi ministru al Culturii a făcut acest anunţ de pe treptele Ateneului Român. (Detalii AICI)

