Victor Ponta a declarat, marți, la emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că partidul Pro România va vota împotriva prelungirii stării de urgență dacă Guvernul nu va prezenta un pachet de relansare a economiei.

Acesta a mai afirmat că a avut o sedință în cadrul partidului și au luat decizia de a nu vota prelungirea.

Ponta a mai precizat că România ”nu își permite să mai stea cu economia închisă încă o lună”.

În acest context, el consideră că firmele românești vor intra în faliment și vor fi cumpărate de firme straine.

Mai mult, Victor Ponta spune că peste 2 milioane de persoane vor intra în somaj, dacă starea de urgență se va prelungi.

