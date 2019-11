Pro România pierde 600 de membri, care se vor alătura Ecologiștilor. Este a doua lovitură pentru Victor Ponta, în mai puțin de o săptămână

Victor Ponta primește o nouă lovitură din partea propriului partid, în condițiile în care nu mai puțin de 600 de membri Pro România au părăsit formațiunea și s-au alăturat Partidului Ecologist Român.



„Ținând cont că în ultimele zile s-au înregistrat numeroase demisii importante din partidul Pro România, Partidul Ecologist Român anunță că ieri, 600 de membrii din partidul lui Victor Ponta, s-au înscris in rândurile filialei PER Dolj. Doljenii ecologiști, alături de președintele filialei, Petru Mușat, se vor implica în promovarea doctrinei și a proiectelor PER la nivel județean, având ca scop pregătirea pentru alegerile locale din primăvara anului viitor și obținerea celui mai bun scor”, a afirmat Dănuț Pop, liderul PER, potrivit stiripesurse.ro.



Este a doua vestea nefericită pentru Victor Ponta, în doar o săptămână, după ce mai mulți parlamentari Pro România s-au delimitat de linia partidului și au sprijinit învestitura Guvernului Orban. Acest episod a generat un adevărat război politic între Victor Ponta și câteva figuri din prima linie a Pro România, precum eurodeputatul Mihai Tudose.