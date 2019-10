Pro România pune condiții pentru a susține noul Guvern. Țuțuianu: 'Nu suntem dispuși să trecem peste lucruri care țin de opțiunile noastre politice și ideologice'

Vicepreședintele PRO România, Adrian Țuțuianu, a declarat, marți, la RFI că partidul din care face parte pune o serie de condiții pentru a susține noul guvern. Este vorba despre tăierea de pensii și salarii.

”Suntem pentru corectarea derapajelor grave pentru care am susținut moțiunea de cenzură, dar nu suntem dispuși să trecem peste lucruri care țin de opțiunile noastre politice și ideologice. Mai exact, de exemplu, n-am susține un Guvern care și-ar propune să taie salariile sau n-am susține un Guvern care și-ar propune să nu pună în aplicare legea pensiilor. Am fi de acord să corecteze legea pensiilor. Vă dau un exemplu: anul viitor, la începutul anului, intră în vigoare o nouă majorare, care e strict procentuală. Or noi considerăm că ar trebui majorate în primul rând pensiile mici, ar trebui făcută o corecție de acest tip.

