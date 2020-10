Pro România și ALDE fuzionează. Călin Popescu Tăriceanu: Rolul pe care dorim să ni-l asumăm este acela de adevărată forță de opoziție (VIDEO)

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, în cadrul conferinței de presă în care a fost anunțată fuziunea cu Pro România, partidul condus de Victor Ponta, că rolul pe care vor să și-l asume prin această fuziune ”este acela de adevărată forță de opoziție” în România.

Călin Popescu Tăriceanu: Organismele statutare ale Pro România și ALDE au decis simultan să pornim la un drum împreună

În acest context, Tăriceanu a afirmat, referindu-se la principalele partide de pe scena politică, PNL și PSD, că a obsrevat ”o radicalizare a discursului politic și o dorință manifestă a partidelor mari de a elimina de pe scena politică partidele mici”

”Organismele statutare ale Pro România și ALDE au decis simultan să pornim la un drum împreună, să creăm o forță politică mai puternică. Având în vedere că pe scena politică românească s-a constatat o puternică polarizare între cele două partide mari, o radicalizare a discursului politic și o dorință manifestă a partidelor mari de a elimina de pe scena politică partidele mici. Decizia de fuziune este răspunsul nostru comun la această situație politică. Este o decizie care este bazată și pe experiența noastră politică, și pe realitățile cu care suntem confruntați. Sperăm ca cele două echipe să fie capabile să construiască o forță politică de centru, de factură social-liberală, care să poată să mențină echilibrul pe scena politică românească, care să joace rolul unei busole, pentru că vedem că există tendințe de derapaje grave la actuala putere, și care să militeze în continuare pentru principiile și valorile în care credem.

Rolul pe care dorim să ni-l asumăm este acela de adevărată forță de opoziție. O democrație sănătoasă nu poate funcționa fără o forță de opoziție și observăm cu regret ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu, despre pandemia de coronavirus: Și noi, și cei de la Pro România ne-am opus vehement măsurilor adoptate de Guvern

Președintele ALDE a continuat prin a criticat Guvernul liberal pentru măsurile pe care le-a luat în contextul pandemiei de coronavirus și a reproșat PSD că a fost de acord atât cu instituirea stării de urgență, cât și cu introducerea și apoi prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

”În ceea ce ne privește pe noi, ALDE, vă pot spune că, da, la alegerile parlamentare s-a văzut pe față cum am fost furați. Ulteriror, atunci când au fost alegerile prezidențiale, am observat, nu numai noi, soluția oferită pe tavă domnului Iohannis de a fi reales prin candidatura doamnei Dăncilă, care era evident că nu avea nicio șansă. A urmat anul 2020 și, din păcate, cu toate că și noi, și cei de la Pro România ne-am opus vehement măsurilor adoptate de acest guvern, am văzut că PSD-ul a fost de acord cu toate măsurile referitoare la introducerea stării de urgență, a stării de alertă, la prelungirea stării de alertă, încălcând drepturile și libertățile fundamentale. A trebuit să intervină Curtea Constituțională să pună ordine în aceste lucruri.

Vă readuc aminte momentul moțiunii de cenzură care n-a putut să fie votată pentru că nu s-a realizat cvorumul. Noi am fost cu toții prezenți și am declarat public, și Victor, și eu, că vom susține moțiunea de cenzură pentru că avem convingerea că acest guvern trebuie dat jos. Chiar dacă ar fi și ultima zi înainte de alegeri și tot aceeași părere mi-aș menține-o. (...)

Am convingerea că ne pregătim cu pași repezi să intrăm într-o recesiune gravă. Actuala putere nu vorbește nimic în acest moment despre ce urmează să se întâmple”, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

