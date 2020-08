Pro România va vota moțiunea de cenzură. Victor Ponta: Îi dau dreptate lui Klaus Iohannis, și eu cred că nu trebuie să fie un guvern PSD. Ce va face UDMR? Jo napot kivanok, PNL (VIDEO)

Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro România, i-a dat dreptate președintelui Klaus Iohannis și a declarat că „nu trebuie” să fie instalat un guvern PSD în scenariul în care premierul Ludovic Orban și cabinetul PNL nu trec de testul moțiunii de cenzură, ci eventual un cabinet de uniune națională, „care să se ocupe de problema de sănătate, de școală, de organizat alegeri”.

