Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că va semna un ordin, vineri, prin care vor fi simplicate procedurile pentru înmatricularea și radierea vehiculelor, astfel încât cetățenii să nu mai fie puși în situația de a pierde timpul la cozi, mai ales pe fondul pandemiei de coronavirus, care chiar a și condus la întreruperea susținerii examenelor de permis timp de două luni în România.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Traian Băsescu A ANUNȚAT când se va decreta STARE DE URGENȚĂ, ÎN ROMÂNIA

Proceduri simplificate pentru înmatricularea și radierea vehiculelor. Ce a declarat Marcel Vela





„Astăzi voi semna ordinul ministrului afacerilor interne prin care înmatricularea vehiculelor să poată să fie făcută într-un mod mai eficient, mai simplu, astfel încât cetățenii să nu mai fie puși în situația în care pierd timpul, stau la cozi în zone aglomerate, mai ales acum în această perioadă delicată din punct de vedere sanitar. Așadar, prin acest ordin al ministrului Afacerilor Interne, toți dealerii de autoturisme, de autovehicule din România, inclusiv producătorii – cei doi mari producători din România, Dacia Renault și Ford, vor avea posibilitatea să înmatriculeze direct autoturismele noilor proprietari printr-un simplu document, un mandat pe care cumpărătorul îl încheie cu vânzătorul. În același timp, tot într-un mod digital, se pot face și alte operațiuni direct de către proprietarul autovehiculului. Este vorba de radiere, este vorba de obținerea autorizației provizorii de circulație, este vorba de obținerea unui duplicat al actului de înmatriculare și, nu în ultimul rând, extrem de important pentru producătorii autohtoni, pot să obțină o autorizație de circulație pentru probe, pentru noile modele pe care ei le vor produce în viitor, modele care, evident, au nevoie de aceste teste, de încercări și de verificări pe parcursul omologării lor”, a declarat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne.

Demnitarul a mai adăugat că, „în altă ordine de idei, pe lângă această simplificare pe care mi-am dorit-o de la începutul mandatului, o să procedăm și la o descentralizare a serviciilor de obținere a permiselor de conducere și de înmatriculare a vehiculelor, în sensul că acolo unde există distanțe mari între reședința de județ și cetățenii dintr-un județ care are o întindere foarte mare, vă dau drept exemplu Hunedoara, am decis, în viitor, să facem un proiect care să aprobe acest serviciu de cetățeni. Să nu mai vină cetățenii la serviciu, în sensul în care, așa cum am spus și am dat exemplu Hunedoara, sediul județean de la Deva să poată avea un punct de lucru și în Petroșani. La fel și în alte județe, care au această problemă de distanță, dar și în dorința și în ideea pe care noi am avut-o, și ca proiect, și ca dorință. Încă de la începutul mandatului am discutat-o cu colegii din conducerea ministerului, pentru a apropia toate serviciile ministerului către cetățeni”.



Ce spune directorul DRPCIV





Comisarul-șef de poliție Florin Catană, directorul DRPCIV; a luat și el cuvântul și a explicat că proiectul de ordin de ministru nu numai că simplifică proceduri și elimină o serie de documente, dar aduce și clarificări în ceea ce privește înmatricularea în raport cu înregistrarea unui autovehicul.

„Soluții digitale, inclusiv la nivelul administrațiilor publice locale, crearea premiselor pentru furnizarea unor servicii exclusiv online, cum ar fi, de exemplu, păstrarea unui număr de înmatriculare, astfel încât să nu mai fie nevoie de deplasarea cetățenilor la serviciile publice comunitare, putând fi accesate de la domiciliu, prin utilizarea Internetului. În același context, după cum știți, în perioada de pandemie, când serviciile publice comunitare au avut afectată continuitatea serviciului public, a fost testată și a funcționat radierea în cadrul Programului Rabla, prin utilizarea exclusivă a serviciilor online. De asemenea, prin proiectul de ordin, urmează a fi introduse și alte elemente de noutate cu privire la anumite operațiuni. Pe lângă simplificare lor și eliminarea unor documente, și clarificarea unor situații în ceea ce privește înmatricularea vs. înregistrarea unui autovehicul, aspect solicitat de către administrațiile publice locale”, a afirmat Florin Catană.

știre în curs de actualizare