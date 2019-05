Kelemen Hunor: 5,4% înseamnă că vom avea în următorii 5 ani o voce puternică în Parlamentul European

Procentajul de 5,4% asigura faptul ca comunitatea maghiara va avea în următorii 5 ani o voce puternică în Parlamentul European, a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, duminică, citat de Știripesurse.ro, la scurt timp de la anunţarea rezultatelor exit poll-ului.

"Acest rezultat afișat după exit-poll, 5,4% înseamnă că vom avea în următorii 5 ani o voce puternică în PE. Numărul de voturi dacă aceste estimări după numărarea tuturor voturilor vor fi confirmate, înseamnă că avem 440 - 450.000 de voturi ceea ce nu am avut niciodată la europarlamentare", a declarat preşedintele UDMR.

La alegerile europarlamentare de duminică, UDMR a obţinut 5,4% din voturi potrivit rezultatul de la exit-poll, ceea ce i-ar oferi un loc în Parlamentul European. Anterior însă, UDMR avea două locuri.

"Mulțumesc susținătorilor noștri, primarilor, consilierilor și echipei din sediu, care sunt permanent în campanie cu arma la picior. Trebuie să așteptăm numărătoarea voturilor, considerăm că vom avea o reprezentare puternică", a mai spus el.

"Trebuie să construim drumul pe care noi am pornit, inclusiv Minority SafePack și pachetul pentru apărarea minorităților etnice din UE este un deziderat pentru noi. Trebuie să fim acolo unde se iau decizii când UE se va reforma, și se va reforma”, a adăugat Kelemen Hunor, citat de G4media.

"Am votat pentru o Uniune Europeană puternică, în care vocea comunităţii maghiare se va auzi. Avem nevoie de o reprezentare puternică şi de aceea astăzi am votat pentru o prezenţă solidă în Parlamentul European".

În continuare, Kelemen Hunor a vorbit despre referendum.

"La fel, am votat şi la referendum, aşa cum am promis, aşa cum am anunţat de la bun început şi recomand tuturor cetăţenilor cu drept de vot să meargă la urne, să meargă şi să voteze, fiindcă astăzi e ziua în care nu putem să fim nici obosiţi, nici dezamăgiţi, în niciun fel, trebuie să fim prezenţi la vot. Deci, recomand fiecăruia să meargă şi să voteze astăzi la europarlamentare”, a spus Kelemen Hunor.