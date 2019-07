Petiție plină de greșeli a profesorilor care au fugit de titularizare, dar vor să fie la catedră (FOTO)

Ministrul Educației a anunțat că profesorii care au primit sub nota 5 la proba scrisă de la titularizare și cei care s-au retras din examen nu vor mai fi primiți ca suplinitori. Ecaterina Andronescu a precizat că această măsură este prevăzută în metodologia privind organizarea examenului.

Decizia i-a nemulțumit teribil pe unii dintre cei care s-au retras de la examen. Ei au lansat o petiție online, pentru a-și exprima dezacordul și pentru a sublinia cât de nedreaptă este, în opinia lor, această hotărâre. Numai că textul petiției, deși scurt, este plin de greșeli de acord, de punctuație și de ortografie, informează edupedu.ro.

Foto: edupedu.ro

Regulile examenului de titularizare le-au permis ani de zile candidaților să se retragă din examen, fără să fie considerați picați. Astfel, ei puteau apoi să se angajeze suplinitori, adică exact precum cei care susținuseră examenul și luaseră note între 5 și 7, sau chiar la fel cu profesorii cu note de 8 sau 9 la titularizare care nu găsesc, însă, posturi pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată.

“O să găsesc o formulă legală, pentru că până la urmă ei s-au înscris în examen și s-au retras. Deci au fost parte din examen, nu pot spune că nu au fost parte din examen, că altfel puteam afirma că au avut și alte motive decât cele legate de neștiință pentru a se retrage din examen“, a declarat, pentru edupedu.ro, ministrul Educației.

Cum și-a motivat Ecaterina Andronescu decizia de a nu-i mai primi la catedră pe profesorii care au primit sub nota 5 la proba scrisă de la titularizare și pe cei care s-au retras din examen:

”În metodologie scrie că cei care n-au promovat, sau au promovat cu note sub 5, nu intră în învățământ. Scrie în metodologie! În momentul în care eu vreau să intru la titularizare mă duc să încerc marea cu degetul? Adică intru în examen, constat că nu știu nimic și dau lucrarea și mă retrag. De ce să fac eu discriminare între cel care a dat lucrarea pentru că nu a știut subiectul și cel care a stat acolo și a luat 4.50. Și atunci trebuie să aplicăm aceeași unitate de măsură începând din 9 septembrie.

Dacă Ministerul Educației nu este susținut să ridice puțin ștacheta, eu nu știu dacă mai e ceva de făcut pentru școala asta românească. Nu se poate! 3.960 de candidați s-au retras din concurs. Adică ei sunt șmecheri. Am văzut că nu știu subiectul, mă retrag din concurs că mă duc suplinitor la toamnă.

Nu se poate să fii profesor care să nu fi în stare să treci un examen. Eu când am intrat, deși am fost șefă de promoție, am dat examen de intrare ca asistent. După trei ani am dat examen să intru ca șef de lucrări. De aceea, universitățile au niște standarde pe care nu le depășesc”, a declarat Ecaterina Andronescu, pentru HotNews.