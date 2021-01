Profesorul Alexandru Rafila, despre campania de vaccinare: Trebuie să ajungem la o capacitate de administrare de cel puțin 50.000 de doze pe zi (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila critică modul în care a fost realizată campanai de informare cu privire la vaccinul anti-COVID. Totodată, el a ținut să precizeze că Pfizer, compania producătoare a anunțat că va continua ditribuirea vaccinului până în toamnă, iar România ar trebui să ajungă la o capacitate de 50.000 de doze administrate zilnic.

„Am inceput campania de vaccinare, din păcate, campania de informare nu se ridică la nivelul asteptărilor, nu transmite informații legate de vaccin. Sper să se corecteze și să avem informații legate de un calendar de vaccinare coerent, pentru că cel puțin din ceea ce știu eu și din ceea ce a declarat compania producătoare, compania Pfizer, distribuția vaccinului va continua până în luna septembrie.

Vorbim deci de un ritm de aproximativ 1,2 milioane de doze pe lună. Este clar că trebuie să ajungem la o capacitate de administrare de cel puțin 50.000 de doze pe zi, ca măcar populația vulnerabilă și personalul din categoriile care fac obiectul vaccinări, cei din serviciile indispensabile funcționării societății să poată să fie vaccinate. Sper ca și alt vaccin să fie autorizat în Uniunea Europeană ca și medicii de familie să poată să contribuie la o acoperire vaccinală cât mai bună”, a declarat profesorul Alexandru Rafila, în timpul unei confeirnțe de presă la sediul PSD.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.