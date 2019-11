Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă vor fi cei doi candidaţi care se vor lupta în turul doi al alegerilor prezidenţiale, pentru fotoliul de la Cotroceni. Podiumul candidaţilor, după numărarea a 99,9 % dintre sufragii, este completat de Dan Barna.

Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES) a creat, din datele colectate la ieșirea de la urne pentru realizarea exit-pollurilor, profilul celor care i-au votat pe Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Dan Barna, primii trei clasați la alegerile prezidențiale.

Klaus Iohannis este în egală măsura votat de femei și de bărbați, la fel ca și Viorica Dăncilă. La Dan Barna există o foarte mică diferență de gen: votanții săi sunt 49% bărbați și 51% femei.

În ce privește vârsta, pe Iohannis l-au votat majoritar cei între 45 și 64 de ani - 39%, apoi cei cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani - 20% și în egală măsură cei din grupa 25-34 și cei de peste 65 de ani - câte 16%. Doar 9% dintre votanții săi au între 18 și 24 de ani.

La Barna lucrurile sunt mai echilibrate. Cei mai mulți dintre votanții săi au între 25 și 34 de ani - 28%, urmați de grupa 45-64 de ani - 26% și grupa 35-44 de ani - 25%. E votat masiv de tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani - 17%, dar foarte putin de vârstnici - 4% dintre votanții săi au peste 65 de ani.

43% dintre cei care au votat-o pe Viorica Dăncilă au peste 65 de ani, 39% sunt în grupa de vârsta 45-64 de ani (chiar grupa ei de vârstă), doar 11% au între 35 și 44 de ani, 5% au între 25 și 34 de ani și 3% până în 24 de ani.

În ce privește studiile, doar Dan Barna are majoritar votanți cu studii superioare - 52%. 45% au studii medii și doar 3% au doar studii elementare.

Majoritatea votanților lui Iohannis au studii medii - 58%. 27% au studii superioare și 15% au studii elementare.

La Dăncilă predomină de asemenea votanții cu studii medii - 55% și un număr mare au doar studii elementare - 31%. 14% dintre cei care o votează au studii superioare.

Referitor la ocupație, electoratul lui Dan Barna este majoritar angajat, în proporție de 66%. La Iohannis doar 53% au un loc de muncă, iar la Dăncilă 27%. Șefa PSD e votată majoritar de pensionari - 55%, în timp ce 23% din aceasta categorie îl votează pe Iohannis și doar 9% pe Barna. Liderul USR conduce și în ce privește votantți-antreprenori - 8% din electoratul său. La Iohannis 7% dintre votanți sunt liber profesioniști, antreprenori sau patroni, iar la Dăncilă doar 4%.

Dacă Iohannis și Barna au fost votați în special pentru calitățile lor (Iohannis 67%, Barna 52%), pentru votanții lui Dancila a contat mai mult partidul din care ea provine (57%).

