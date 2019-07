Proiect ambițios în Sectorul 4: Parc nou și complex alimentar, în locul construcțiilor improvizate din Piața Sudului. Primarul Daniel Băluță: Va fi gata la finele anului (VIDEO)

Proiect ambiţios în Sectorul 4 al Capitalei. Piaţa Sudului, plină de dughene şi chioşcuri care funcţionau ilegal, a fost demolată. Autorităţile promit că, până la sfârşitul anului, în locul ei va răsări un complex agro-alimentar ultra-modern și un parc de 10.000 de metri patrați, informează B1 TV.

Primăria Sectorului 4 a finalizat acțiunile de demolare a Pieței Sudului, a doua cea mai mare piață din Capitală.

”La Piața Sudului, marcăm un moment extrem de important - debutul construcției unui nou parc, Se va numi Parcul Central și reprezintă un pas important în generarea de noi spații verzi la nivelul Sectorului 4”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

