PSD nu se lasă și propune să fie vânați cormoranii întrucât păsările sunt prea inteligente și peștii stresați. Mai mulți parlamentari social-democrați au inițiat un proiect de lege care va permite vânătoarea cormoranului din cauza pericolului pe care îl reprezintă pentru domeniul piscicol, informează B1 TV. Despre cormorani a vorbit și ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a afirmat în Parlamentul European că în România cormoranii fac baie în piscine, referindu-se la numărul mare al acestora.

Parlamentarii PSD propun modificarea Legii vânătorii prin excluderea cormoranului mare din fauna sălbatică, în fiecare an, între1 septembrie și 28 februarie. Inițiatorii proiectului spun că păsările au invadat zone din afara ariilor de creștere tradiționale, de exemplu Delta Dunării, ajungând în regiuni unde nu erau întâlnite anterior.

De asemenea, conform expunerii de motive, plasele, tunurile cu gaze sau radiofrecvențe ori sperietorile de ciori, au devenit ineficiente, pentru că "aceste păsări, deosebit de inteligente, se obișnuiesc cu ele, se adaptează și nu se mai sperie". Inițiatorii proiectului invocă și "instalarea stresului Ia pești".

Ministrul Agriculturii a început războiul împotriva cormoranilor în luna ianuarie, la Bruxelles, cerând măsuri împotriva acestei specii protejate prin lege.

Ce n-a spus ministrul Daea nici în Parlament, nici la Bruxelles, este că fiica sa deține din 2006 o fermă piscicolă în județul Dâmbovița, cu 650 de hectare de luciu de apă concesionate de la Agenția Domeniilor Statului.

