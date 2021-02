Proiectul de buget al PMB va fi gata săptămâna viitoare. Nicușor Dan: Nu o să avem foarte mulți bani pentru investiții / Vrem să stingem datoriile astea care ne apasă (VIDEO)

Primarul Nicușor Dan a povestit în emisiunea Actualitate cu Tudor Mușat cum se vor realiza investițiile din București. Proiectul de buget al PMB va fi gata săptămâna viitoare, urmând să fie ulterior votat. Edilul a anunțat că nu vor exista, pentru început, foarte mulți bani pentru investiții, având în vedere că există o serie de datorii la Primăria Capitalei, din administrația anterioră.

„Din păcate o să vedeți, cam într-o săptămână o să ieșim cu proiectul nostru de buget și cam în 2 săptămâni o să-l votăm.

Din păcate nu o să avem foarte mulți bani pentru investiții, pentru că vrem să stingem datoriile astea care ne apasă. În momentul asta nu putem să facem pentru că avem conturile oprite, undeva la 50 de milioane de lei sunt opririle pe conturi.

Potrivit legii, dacă ai conturile blocate nu poți face investiții. Chiar dacă am avea, în acest moment nu am putea să lucrăm nici la Pasajul Doamna Ghica nici la Prelungirea Ghencea. O să vorbim în zilele următoare cu primarii de sector, care stau mai bine cu bugetul și vom vedea care din aceste investiții să fie preluate de către ei.

Primăria Capitalei s-a lansat în fel de fel de proiecte fără să aibă finanțare. Au făcut studii de fezabilitate pentru școli, grădinițe, fără să aibă banii să le și realizeze. Toate aceste studii o să le dăm către primăriile de sector”, a declarat edilul, în exclusivitate pentru B1 TV.

