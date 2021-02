Proiectul de buget pe anul 2021 ar putea fi adoptat, joi, de Guvern: Actul normativ va fi trimis apoi în Parlament pentru votul final (VIDEO)

Proiectul de buget ar putea fi adoptat joi de Guvern. Acesta a fost pus în dezbatere publică pe 11 februarie. Odată aprobat de coaliție și adoptat de Guvern, proiectul legii bugetului pe anul 2021 trebuie trimis în Parlament pentru votul final.

Executivul ar putea adopta, joi, proiectul de lege a bugetului pe 2021

Potrivit unor surse guvernamentale, citate de B1 TV, în cursul zilei de joi ar urma să fie convocată o ședință a Executivului în care să fie adoptat proiectul de buget pe anul 2021. Înainte însă, Guvernul trebuie să mai primească un aviz de la Consiliul Economic și Social (CES) prin care poate da o ordonanță de urgență referitoare la plafonarea pensiilor, eliminarea voucherelor de vacanță pentru 2021, eliminarea sporului de COVID-19 pentru bugetarii care lucrează în Prefecturi și limitarea călătoriilor gratuite cu trenul pentru studenți. Abia ulterior ar putea fi adoptată și legea bugetului de stat pe anul 2021.

Ministerul Finanțelor a publicat, la începutul acestei săptămâni un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede că valoarea punctului de pensie se menţine anul acesta la 1.442 lei și abia din 2022 să fie majorat cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. De asemenea, sporul pentru angajațiii din prefecturi pentru lucrul în contextul pandemiei nu va mai fi acordat. Același proiect prevede și că studenţii beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Florin Cîțu: În mare parte, bugete sunt mai mari față de anul trecut

Referindu-se la felul în care a fost construit bugetul pentru acest an, premierul Florin Cîțu spunea la finalul săptămânii trecute: ”În primul rând ne bazăm pe o realitate dură. Venim după trei ani de guvernare PSD și un an de pandmeie. În acestă perioadă cheltuielile au crescut fără niciun fel de legătură cu sustenabilitatea sau creșterea economică în perioada 2017 - 2019, iar în anul de pandemie a trebuit să creștem cheltuielile, în timp ce economia a stagnat sau a scăzut.(...) Toți miniștrii au vrut mai mulți bani față de anii precedenți, am avut câteva excepții (...) Am în mare parte bugete mai mari față de anul trecut, pentru toate ministerele, cu trei excepții, dar acum vin și așteptările mele pentru miniștrii și memebrii cabinetului: este vorba despre performanță și prin aceste alocări aș vrea să văd că existe o monitorizare, iar la finalul anului vom face o evaluare.(...) Am fost de acord să mărim bugetul, dar vreau să văd și performanță”.

Proiectul de buget pe anul 2021 se bazează pe o creștere economică de 4,3%, în timp ce deficitul bugetului general consolidat pentru acest an este estimat la 7,16% din PIB. Investiţiile sunt estimate la 5,5% din PIB.