Proiectul de lege pentru desființarea Secției speciale din justiție a fost trimis către CSM / Stelian Ion: Au fost eliminate super-imunitățile pentru magistrați

Ministru Justiției, Stelian Ion, a anunțat joi într-o conferință de presă că a trimis la Consiliul Superior al al Magistraturii (CSM) un proiect de lege pentru desființarea Secției speciale din justiție, în care a eliminat o serie de imunități pentru magistrați prevăzute în proiectul inițiat în timpul mandatului șui Cătălin Prredoiu.

“În proiectul de Lege respectiv se prevedea ca începerea urmăririi penale în privința magistraților să fie condiționată de avizul procurorului general și pe de altă parte trimiterea în judecată și pentru procurori și de către judecători să fie avizată de către secțiile corespunzătoare din CSM. Lucrurile acestea nu au fost cerute de nimeni și nu își aveau locul. Au fost discuții legate de faptul că prin desființarea secțiilor speciale, magistrații ar fi puși la adăpost și nu ar mai răsspunde în fața legii ceea ce este complet fals.

Dimpotrivă, această secție nu a fost eficientă și nu va putea fi eficientă, așa cum a fost gândită și cum a lucrat până acum. Ceea ce îmi doresc eu este ca unitățile de parchet cărora le va reveni în competență să cerceteze aceste posibile fapte di partea magistraților să fie foarte eficiente și să avem o imagine clară a faptului că magistrații răspund în fața legii”, a declarat ministrul Justiției.

Stelian Ion a mai spus că va discuta cu omologul său italian despre posibila extrădare a unor condamnați români care au primit decizii favorabile în instanțele italiene. ”Au existat probleme punctuale, deci nu e o problemă care să țină de sistem”, a spus Stelian Ion.

”Sunt îngrijorat de numărul mare de cereri de pensionare. Vom propune creșterea vârstei de pensionare, astfel ca un magistrat să nu mai poată ieși la pensie la 48 de ani”, a mai spus Stelian Ion.

”Avem o problemă mare pe corupție, a expirat strategia națională. Vom face o evaluare și va trebui să adoptăm o nouă strategie anti-corupție”, a mai spus ministrul Justiției.

