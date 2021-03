Proiectul privind semnătura electronică în relațiile de muncă va fi depus săptămâna aceasta. Violeta Alexandru: Va fi opțională / Vă spun direct - se poate o Românie modernă!

Violeta Alexandru, președinta PNL București, a anunțat că în această săptămână va depune, alături de alți deputați liberali, propunerea legislativă care va duce la digitalizarea relațiilor de muncă. Semnătura electronică va fi opțională, a precizat fostul ministru al Muncii, care a prezentat prevederile inițiativei.

Proiectul privind semnătura electronică în relațiile de muncă va fi depus în această săptămână, a anunțat deputata PNL Violeta Alexandru

„Săptămâna aceasta voi depune, alături de câțiva colegi deputați liberali, propunerea legislativă care va duce la digitalizarea relațiilor de muncă. Așa cum este după multe consultări; le mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Semnătura electronică va fi opțională”, a anunțat Violeta Alexandru.

Conform deputatei PNL, în proiect se vorbește despre:

posibilitatea utilizării semnăturii electronice la încheierea contractelor de muncă/actelor adiționale și a altor documente ce derivă din executarea acestuia;



posibilitatea ca angajatorii să achiziționeze semnătura electronică pentru proprii angajați, cheltuielile fiind deductibile fiscal;



dovada instruirii SSM să poată fi realizată și în format electronic și semnată cu semnătura electronică (nu doar pe hârtie cu pixul);



inspectorii de muncă să accepte, la momentul controlului, documentele existente în format electronic, fără a solicita printarea acestora.

„Am așa un sentiment (cu care lupt) că, de fapt, nu vrem să facem digitalizare. Vorbim dar nu facem. Câtă energie se consumă pentru a ține România captivă unui mod rudimentar de a gestiona relațiile între instituții, între instituții și cetățeni, între cetățeni și angajatori. Vă spun direct - se poate o Românie modernă!”, a adăugat fostul ministru.

Violeta Alexandru a explicat că inițiativa privind semnătura electronică în relațiile de muncă.

„Din toamna anului trecut, de când am deschis prima dată discuția în echipa mea despre semnătura electronică în relațiile de muncă, parcă totul concura ca să nu cumva să se întâmple ceva concret. Am plecat din Minister cu acest lucru nerezolvat, după săptămâni de eforturi. În ziua în care am închis în urma mea ușa cabinetului, gândul meu era la ceea ce nu am mai apucat să fac. Nu am avut niciun mesaj despre mărețe realizări pentru că eu știu cel mai bine ce am putut și ce nu am mai reușit să fac. Semnătura electronică în relațiile de muncă este la capitolul – lucruri pe care nu am reușit să le finalizez. Un lucru trebuie să știți despre mine – nu renunț. Cred că nu e lună fără conferințe pe digitalizare dar când ajungi la un text, la o reglementare concretă, începe ... nu se poate. Pe la finalul anului apăruseră și niște articole la comandă împotriva mea. Câtă rezistență am putut vedea în jurul acestui proiect”, a mai spus fostul ministru al Muncii.