Președintele USR București, Roxana Wring, a anunțat punerea în dezbatere publică a unui proiect care prevede reorganizare administrativă a Bucureștiului și județului Ilfov. Aceasta propune, printre altele, desființarea primăriilor de sector și organizarea în 20 de districte formate din unul sau mai multe cartiere, redefinirea ariilor de competență pentru Primăria Capitalei și Consiliul General și înființarea unei Zonei Metropolitane București, care va include Capitala și localităţile din fostul judeţ Ilfov.

Propunerea a provocat o reacție dură din partea deputatului liberal Daniel Gheorghe, care a catalogat proiectul drept unul neconstituțional și antidemocratic. Astfel, pare a se prefigura primul conflic major între PNL și USR.

Contactată de B1.ro, Roxana Wring a declarat că este nevoie de un astfel de proiect pentru că în actuala formă de organizare, Bucureștiul nu funcționează.

”Ideea care are în vedere organizarea administrativă a Bucureștiului apare în toate strategiile de dezvoltare teritorială. Toți specialiștii și bucureștenii o simt pe pielea lor că Bucureștiul nu funcționează în acest moment și nu funcționează de ani de zile. Avem 7 primari, 7 consilii, 7 bugete, Primăria nu coordonează, nu putem să finalizăm proiecte. E o idee care este așteptată de sfera profesională, de experți, a lipsit până de curând voința politică. Bineînțeles, din partea partidelor se vor pierde niște funcții politice. Dar Bucureștiul nu poate să continue astfel. Bucureștiul are nevoie, pe de o parte, să aibă o planificare integrată, coerentă, pe principalele domenii, pe mediu, transport și mobiolitate, urbanism, salubritate. Acest lucru nu poate fi făcut în acest moment pentru că în acest moment nu există cooperare reală și nu este nimc care să oblige Primăria Generală să coopereze cu sectoarele, deci asta e o problemă. Pe de altă parte, există o altă problemă că sectoarele fiind atât de mari, de nivelul unui oraș, distanța între administrație și cetățeni este foarte mare, deci cetățenii sunt excluși din luarea deciziilor. Atunci trebuie să găsim o organizare în care la nivel strategic, centrul să funcționeze coerent, integrat, iar la nivelul cetățeanului, el să fie mai aproape de actul administrativ, motiv pentru care noi am propus reîmpărțirea capitalei în 20 de districte, având la bază cartierele, care sunt niște unități recunoascute, cu care oamenii se identifică”, a spus Wring.

Liderul USR București a mai susținut că dacă proiectul său ar ajunge să fie pus în aplicare se va pune punct risipei banilor.

”În primul vom stopa rispa banilor, serviciilor vor fi furnizate mult mai eficient. În acest moment primarii de sectoare se comportă ca niște baroni locali. Bucureștiul nu atrage fonduri europene, iar unul dintre motive este și acela că pentru orice proiect din aces oraș etse nevoie ca la masă se se așeze cel puțin doi primari, lucru care este foarte dificil pentru că nu se pun de acord. Dacă un primar de sector mai discută cu primarul general pentru că mai are nevoie de aprobări, primarii de sector, chiar atunci când sunt parte a aceluiași partid, nu se pot așeza la o masă.

Nimeni nu mai face planificare urbană în Europa cum se face în București. Este incredibil că noi funcționăm cu o organizare administrativ-teritorială care vine din anul 1968. Sectoarele atunci au fost delimitate, așa că avem această perfectă sinteză între birocrația comunistă și baronatul post-comunist. Oricine ar veni la guvernare, Bucureștiul trebuie să fie reorganizat pe niște baze solide”, a mai declarat Roxana Wring.

Proiectul nu este văzut însă cu ochi buni de deputatul PNL Daniel Gheorghe. Într-o declarație pentru B1.ro, acesta a catalogat inițiativa drept una ”aberantă” și a susținut că este imposibil de pus în practică. Gheorghe i-a mai acuzat pe cei de la USR că încearcă să readucă în actualitate un proiect al lui Nicolae Ceaușescu.

”Avem de-a face cu o inițiativă aberantă care încalcă inclusiv limitele Constituției României și vine cu tot felul de prevederi care n-au nimic de-a face cu legislațiea administrației publice locale din România la această dată. În fapt, ceea ce propune USR este un proiect al tovarășului Nicoale Ceaușescu pe care încearrcă să-l readucă în prim-plan prin comasarea localităților din județul Ilfov și desființarea acestui județ, în vederea centralizării puterii locale la nivelul unor instituții pe care vor să le concentreze în vârful administrației publice locale a Bucureștiului. Această administrare este specifică unor țări care nu sunt dintre cele mai performante din punct de vedere economic și administrativ. Practic, localitățile din Ilfov nu ar mai avea personalitate juridică, nu ar mai putea fi ordonatori de credite, nu ar mai putea accesa credite și fonduri europene, întreaga lor politică locală cu privire la buget, investiții publice locale, urbanism ar fi transferată la centru.

Mi se pare aiuritor. Pur și simplu, doamna Wring ar trebui să citească Constituția României și să își dea seama că inițiativa nu poate fi pusă în practică. Dar, din păcate în România, astfel de inițiative bombastice se înfățișează ca fiind ceva bun, progresist, ceva modernist”, a spus Daniel Gheorghe.

Potrivit inițiatoarei, obiectivul ar fi acela ca după alegerile parlamentare din 2020 să fie propus în Parlament un proiect de lege în acest sens.

Proiectul pus în dezbatere publică poate fi consultat AICI