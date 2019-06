Proiectul prin care erau sporite puterile polițiștilor a fost retrimis în comisii! Deputat PNL: „Ne jucăm cu un subiect grav, care ar trebui abordat cu seriozitate, cu responsabilitate”

Camera Deputaților a decis, miercuri, ca proiectul legislativ, prin care polițiștii primeau puteri sporite, să fie retrimis pentru o săptămână la comisiile de specialitate, potrivit dcnews.ro.

Propunerea de retrimitere în comisie a proiectului inițiat de social-democrații Carmen Dan și Florin Iordache a venit din partea liberalei Raluca Turcan.

„Vă solicităm reîntoarcerea la Comisie şi vot săptămâna viitoare”, a spus Turcan, iar decizia a fost luată cu 154 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o abținere.

Deputatul PNL Victor Paul Dobre a adăugat că proiectul de act normativ, care modifică legi din domeniul ordinii și siguranței publice, are aspecte care țin de siguranța națională, astfel că trebuie să fie analizată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.